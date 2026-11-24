Сразу пять стран взбунтовались против бюджета ЕС. Ведь при экономии на развитии регионов и сельском хозяйстве Брюссель закладывает в смету 100 миллиардов для Украины.

Финансирование Киева на фоне постоянных коррупционных скандалов все сильнее ссорит союзников. Одни уверяют, что это вклад в общую безопасность. Другие все громче возражают: проблем дома и так хватает. А оплачивать чужой конфликт и укреплять собственную оборону — это совсем не одно и то же. Как режим Владимира Зеленского манипулирует интересами соседних государств, изучил корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Они пока улыбаются друг другу и обнимаются, словно лучшие друзья. Но проходит всего несколько часов — и вот уже от недавнего единения не остается ничего. Польский премьер уговаривает коллег из Словакии, а также Чехии и Венгрии согласиться на многомиллиардные вложения в оружие для Украины. Правда, с одним нюансом — сначала эти деньги должны будут поработать на польскую экономику.

«Помощь Украине — это помощь Европе и непосредственно Польше. Нам нужна ваша поддержка, и я считаю, что вы должны в первую очередь думать о солидарности с Европой. Не знаю, найдет ли мой призыв отклик в ваших сердцах», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Сердца этих трех внезапно оказываются глухи, если достучаться к ним пытаются сначала ультиматумом, а когда он не сработал — более мягкой силой, через уговоры. В прямом эфире отношения европейцев портит украинский вопрос.

«Я не могу представить, чтобы кто-то указывал мне, как именно должна выглядеть поддержка Украины. Никто не будет говорить мне, что поступать нужно так и никак иначе. И уж тем более я не могу представить, чтобы кто-то отдавал нам приказы и угрожал», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Это прямая отсылка к требованиям Фридриха Мерца. Немецкий канцлер в начале месяца перешел к откровенному шантажу Восточной Европы и обещал заблокировать общий долгосрочный бюджет, если они вновь откажутся обеспечивать за счет собственных бюджетов новый колоссальный кредит для Украины. Но никого этим не напугал.

«130 миллиардов евро на Украину. Мы считаем, что деньги для Киева должны выделяться вне бюджета Евросоюза. Предложенный сейчас проект совершенно неприемлем», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

И вот уже венгерский премьер, которого сейчас никак не заподозрить в симпатиях к России, уходит в жесткую оппозицию курсу Брюсселя.

«Венгрия не собирается расплачиваться за неправильные социальные и политические решения, принятые в отдельных государствах Евросоюза. Там правительства борются за поддержку избирателей и считают, что могут ее добиться за счет сокращения наших бюджетов. Но мы можем и подождать», — сказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

А вот у Мерца времени остается все меньше. Кардинально сменить его милитаристский курс обещает в случае победы на выборах главная оппозиционная партия Германии.

«Мы предлагаем сократить чрезмерные оборонные расходы на десятки миллиардов евро. Мы значительно уменьшим взносы в Евросоюз и полностью прекратим финансовую помощь Украине и поставки ей вооружений. Вместо этого мы направим средства на проведение действительно эффективной реформы системы социальных пособий», — сказала лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Немецкий канцлер посылает разнонаправленные сигналы: заявляет, что готов к переговорам с Москвой — в том числе о новой архитектуре безопасности, и тут же говорит о необходимости укрепления НАТО. Генсек альянса идет еще дальше: по его словам, Европе нужно уже сейчас учиться жить и работать в условиях вооруженного конфликта.

«Нужно привлекать бизнес, учреждения, граждан. Мы можем перенять опыт наиболее передовых стран НАТО. Я считаю, что это Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, которые действительно опережают остальных в этом вопросе и четко объяснили своим гражданам, что им необходимо делать в случае начала войны. Как минимум — не мешать военным, а оказывать им содействие», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Военные траты генсек НАТО потребовал как можно скорее довести до обещанного уровня в 5% от ВВП. Сейчас именно Германия и Франция ближе всех продвинулись к этому показателю. И как раз там стремительно растет социальное недовольство: во Франции оно уже вылилось в затяжные уличные забастовки — и в обеих странах в предвыборной гонке, по соцопросам, с отрывом лидируют оппозиционные и крайне правые партии.

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