Мирные жители оказались под ударом: страшные кадры с автовокзала Донецка
Есть пострадавшие мирные жители.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Опубликовано видео последствий атаки ВСУ на автовокзал в Донецке
Пять автобусов получили повреждения после взрыва украинского беспилотника на парковке автовокзала «Южный» в Донецке. В результате удара ранения получили семь человек. Эксклюзивные кадры последствий атаки публикует 5-tv.ru.
Ударный БПЛА взорвался утром 24 ноября на территории автовокзала в центре города. В момент происшествия на платформах находилось пять пассажиров, ожидавших отправления автобусов.
Взрыв повредил пять транспортных средств, находившихся на стоянке. Люди, оказавшиеся поблизости, получили ранения.
Автовокзал «Южный» обслуживает междугородние маршруты, в том числе рейсы в другие регионы России.
Накануне вечером в Донецке также произошла авария в энергосистеме. По информации Министерства угля и энергетики ДНР, причиной стали повреждения энергообъектов, полученные во время предыдущих атак беспилотников.
Из-за аварии часть города осталась без света. К утру 24 ноября электроснабжение некоторых жителей удалось восстановить.
Для стабилизации энергосистемы специалисты запланировали ремонтные работы. В это время предусмотрены частичные отключения электричества в Куйбышевском, Киевском и Ленинском районах.
Автовокзал «Южный» уже подвергался обстрелам. В декабре 2022 года украинские войска нанесли удар по району транспортного объекта и расположенному рядом торговому центру «Золотое кольцо».
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