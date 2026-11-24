Опубликовано видео последствий атаки ВСУ на автовокзал в Донецке

Пять автобусов получили повреждения после взрыва украинского беспилотника на парковке автовокзала «Южный» в Донецке. В результате удара ранения получили семь человек. Эксклюзивные кадры последствий атаки публикует 5-tv.ru.

Ударный БПЛА взорвался утром 24 ноября на территории автовокзала в центре города. В момент происшествия на платформах находилось пять пассажиров, ожидавших отправления автобусов.

Взрыв повредил пять транспортных средств, находившихся на стоянке. Люди, оказавшиеся поблизости, получили ранения.

Автовокзал «Южный» обслуживает междугородние маршруты, в том числе рейсы в другие регионы России.

Накануне вечером в Донецке также произошла авария в энергосистеме. По информации Министерства угля и энергетики ДНР, причиной стали повреждения энергообъектов, полученные во время предыдущих атак беспилотников.

Из-за аварии часть города осталась без света. К утру 24 ноября электроснабжение некоторых жителей удалось восстановить.

Для стабилизации энергосистемы специалисты запланировали ремонтные работы. В это время предусмотрены частичные отключения электричества в Куйбышевском, Киевском и Ленинском районах.

Автовокзал «Южный» уже подвергался обстрелам. В декабре 2022 года украинские войска нанесли удар по району транспортного объекта и расположенному рядом торговому центру «Золотое кольцо».

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