Лена Катина рассказала о страхе болезни Альцгеймера на премии Voice Man Awards

Солистка группы t.A.T.u. Лена Катина призналась, что не хотела бы становиться обузой для сыновей, если в старости столкнется с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии Voice Man Awards.

Отвечая на вопрос о страхе заболеть болезнью Альцгеймера, исполнительница заявила, что гораздо больше ее пугает перспектива переложить ответственность за собственную жизнь на детей. По словам Катиной, ей уже приходилось видеть пожилых родственников, которые теряли связь с реальностью. Подобный опыт оставил тяжелое впечатление.

«Если я заболею Альцгеймером, я надеюсь, что у моих детей хватит сил и духа сдать меня в дом престарелых, специальный для больных Альцгеймером. Я очень не хочу, чтобы мои дети несли эту ответственность. Это безумно тяжело», — поделилась певица.

Катина подчеркнула, что уход за человеком с подобными нарушениями может стать серьезным эмоциональным испытанием для всей семьи. Поэтому она предпочла бы, чтобы в случае болезни необходимую помощь ей оказывали специалисты в профильном учреждении, а не близкие, вынужденные круглосуточно заботиться о ней.

При этом артистка не собирается оставлять этот вопрос без обсуждения. Когда дети достигнут определенного возраста, она намерена заранее поговорить с ними о возможном сценарии и подготовить их к непростому решению. По мнению исполнительницы, подобные вещи важно проговаривать до того, как семья столкнется с проблемой.

О том как организовать постоянный уход за больными пожилыми людьми, если взрослые дети работают, воспитывают собственных детей и не могут находиться рядом круглосуточно, рассказывал 5-tv.ru.

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