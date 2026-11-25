Доцент Сабурова: зимние пробежки могут навредить людям с больными суставами

Зимой привычная пробежка может закончиться растяжением связок или травмой колена. Кому лучше отказаться от бега в морозную погоду? Об этом Газета.ру рассказала доцент Института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена Екатерина Сабурова.

По словам специалиста, главная опасность кроется в скользких дорожках, снежной каше и неровном покрытии. На такой поверхности нога может неожиданно соскользнуть или провалиться в снег. Если при этом тело продолжает двигаться вперед, голеностоп получает сильную скручивающую нагрузку. В результате можно повредить связки.

При зимнем беге мышцам приходится постоянно удерживать равновесие. Особенно активно работают мышцы таза и туловища. На сухом асфальте нагрузка распределяется иначе, так как основную работу выполняют мышцы-разгибатели колена.

В группе риска прежде всего те, кто недавно растянул связки или уже сталкивался с нестабильностью голеностопа. Осторожность также нужна людям с заболеваниями коленных суставов и плоскостопием.

Отдельно Сабурова предупредила об опасности бега для людей с ожирением. Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы, а вязкий снег заставляет прилагать еще больше усилий.

«Лицам с плоскостопием также нельзя тренироваться без специальных стелек. На неровном снегу биомеханика стопы меняется непредсказуемо, что ведет к воспалению надкостницы голени», — добавила ученая.

Но проблемы зимой могут возникнуть не только с ногами. Холодный воздух тоже способен навредить. При активном беге человек вдыхает его большими объемами. Из-за потери влаги слизистая дыхательных путей пересыхает, появляется раздражение, а у некоторых людей возникает спазм бронхов.

Сабурова отметила, что при температуре ниже минус десять градусов дыхание ртом может раздражать трахею и провоцировать приступ астмы у людей с предрасположенностью к заболеванию.

При этом сам мороз не вызывает ангину.

Особенно осторожными следует быть в сильный ветер. При температуре от минус 15 до минус 20 градусов людям без опыта зимних тренировок рекомендуется вовсе отказаться от пробежки.

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