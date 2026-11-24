Танцы после плотного застолья могут создать дополнительную нагрузку на организм

Активные танцы сразу после плотного застолья могут создать дополнительную нагрузку на организм, а после большого количества алкоголя — привести к падению и травмам. Об этом кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал aif.ru.

По словам врача, после приема пищи усиливается кровоснабжение желудочно-кишечного тракта, поскольку организм занят пищеварением. Поэтому интенсивные движения в этот момент могут переноситься тяжелее.

«Танцевать на полный желудок не очень хорошо, потому что у нас идет пищеварение, кровь приливает к желудку. Мышцы в этот момент могут получать меньше крови. Поэтому лучше немного подождать, посидеть, дать организму время переварить пищу», — объяснил Кондрахин.

При этом спокойные движения, по словам специалиста, допустимы. Главное — не пытаться сразу после еды танцевать максимально интенсивно.

«Если двигаться легко, спокойно, не пытаться выложиться на все сто процентов, то ничего страшного в этом нет», — отметил врач.

Отдельно Кондрахин предупредил об опасности танцев после употребления большого количества алкоголя. Если у человека кружится голова и нарушена координация, выходить на танцпол не следует.

По словам кардиолога, праздничные танцы не должны превращаться в испытание для организма. При плохом самочувствии нагрузку лучше снизить или вовсе от нее отказаться.

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