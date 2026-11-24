Прохор Шаляпин рассказал о переписке с Никитой Джигурдой после инфаркта

Певец Прохор Шаляпин поделился подробностями общения с Никитой Джигурдой, который недавно перенес инфаркт. Артист считает, что причиной проблем с сердцем шоумена могла стать его чрезмерная эмоциональность. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии Voice Man Awards.

По мнению Шаляпина, Джигурда относится к людям, которые слишком глубоко переживают происходящее и пропускают через себя каждое событие. Певец отметил, что актер полностью отдается всему, чем занимается, будь то выступление или чтение стихотворений. Именно такую особенность характера он связывает с возможными проблемами со здоровьем артиста.

«Он даже когда стихотворение читает, он отдает себя всего. Поэтому я думаю, что это прежде всего приводит к сердечным проблемам», — предположил Шаляпин.

При этом исполнитель подчеркнул, что испытывает большое уважение к Джигурде и искренне переживает за его состояние. По словам певца, они недавно переписывались, причем актер присылал ему стихотворения Сергея Есенина. Кроме того, Никита Борисович поделился собственной музыкой и даже предложил Шаляпину исполнить романс.

Певец с удовольствием принял творческую инициативу и назвал их переписку одной из последних бесед с шоуменом. Артист выразил уверенность, что Джигурде удастся справиться с тяжелым испытанием.

«Я Никите Борисовичу желаю крепкого здоровья, я его очень уважаю. Я уверен, что Никита Борисович выкарабкается, и все будет хорошо», — заявил исполнитель.

Никиту Джигурду госпитализировали утром 23 ноября после сердечного приступа. По словам супруги артиста, фигуристки Марины Анисиной, она вызвала скорую помощь, когда состояние мужа резко ухудшилось. Позднее актер сообщил, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца. Перед госпитализацией давление шоумена поднималось почти до 230, а сам он некоторое время отказывался от помощи медиков. Сейчас артист находится под наблюдением врачей и готовится к операции.

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