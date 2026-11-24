Ляйсан Утяшева снялась обнаженной в объятиях Павла Воли

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля отметили 14-ю годовщину свадьбы. В честь семейного праздника супруги поделились фотографиями из Италии.

Один из кадров особенно выделился среди остальных: спортсменка позировала обнаженной на кровати в гостиничном номере, а муж нежно обнимал ее, прикрывая своим телом. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Ляйсан Утяшева показала откровенный кадр с мужем

Для семейной фотосессии супруги выбрали Италию. На снимках они позируют не только в гостиничном номере, но и на фоне живописных пейзажей курортного города у моря.

Особое внимание привлекла фотография, на которой Ляйсан лежит обнаженной на кровати. Павел предстал перед камерой в черной футболке и обнял жену, закрыв ее своим телом. Кадр получился одновременно откровенным и романтичным.

Телеведущая также посвятила мужу большое поздравление, в котором объяснила значение 14-й годовщины свадьбы. Эту дату называют агатовой свадьбой. Агат — полудрагоценный камень с многослойным рисунком, который символизирует мудрость, эмоциональную зрелость и прочность отношений. Утяшева увидела в этом образе отражение собственной семейной жизни.

«Это уже не история любви, а целая жизнь, в которой было место разным чувствам, решениям, переменам и открытиям. Годы, за которые учишься лучше понимать друг друга, принимать непохожесть, поддерживать и беречь то, что создавали вместе», — написала телеведущая.

Она отметила, что каждый союз, как и агат, складывается из разных слоев и оттенков. Именно они делают отношения неповторимыми. В завершение Ляйсан назвала супруга «агатом своей жизни» и поблагодарила его за 14 лет вместе.

Павел Воля назвал жену главным сокровищем

Павел Воля тоже не остался в стороне от семейного праздника и опубликовал собственное поздравление. Шоумен вспомнил, сколько всего супруги успели пережить за годы совместной жизни: путешествия, новые города, радостные события и непростые моменты.

По словам комика, 14 лет пролетели для него как одно мгновение. При этом за это время у пары накопилось столько общих историй, что их хватило бы на несколько жизней.

Особенно трогательно Воля высказался о повседневной близости с женой. Он признался, что они до сих пор могут разговаривать всю ночь напролет, не замечая, как наступает утро.

«Твои объятия — это мой дом. Впереди самое лучшее для тебя и меня. Потому что вместе — это мы!», — написал шоумен.

Он также поблагодарил Ляйсан за каждый день, взгляд и улыбку, а затем обратился к ней с шутливым признанием. Вспомнив слова супруги об агате, Павел заметил, что не слишком хорошо разбирается в камнях, но за 14 лет точно понял, какое сокровище ему досталось.

Как познакомились Ляйсан Утяшева и Павел Воля

История отношений знаменитостей началась на съемках Comedy Club. Ляйсан пришла на программу в качестве звездной гостьи, где на нее обратил внимание Павел Воля. Сначала будущие супруги просто дружили и много общались. Однако спустя время их отношения стали романтическими.

Важным моментом в их сближении стала тяжелая утрата в жизни гимнастки. После смерти матери Ляйсан особенно нуждалась в поддержке. Позже Утяшева признавалась, что не представляет, как справилась бы с этим периодом без Воли. По ее словам, Павел заботился о ней, помогал справляться с горем и буквально возвращал к жизни.

В ноябре 2012 года пара сыграла свадьбу. Торжество прошло довольно скромно, в кругу самых близких людей.

За годы брака у супругов родились двое детей. Сын Роберт появился на свет 14 мая 2013 года в Майами. Через два года, 5 мая 2015-го, там же родилась дочь София. Также гимнастка неоднократно говорила о том, что не против третьего ребенка в семье.

Супруги стараются оберегать личное пространство детей и не превращать их жизнь в часть публичного образа семьи. В недавнем интервью Утяшева объяснила, что родители учитывают желания детей и не настаивают на их активном присутствии в социальных сетях. По словам телеведущей, у Роберта и Софии уже есть собственное мнение о публичности, и она считает важным уважать их выбор.

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