PR-директор Джигурды рассказала о его состоянии после инфаркта

Состояние актера и певца Никиты Джигурды после обширного инфаркта удалось стабилизировать. Актеру установили стент, пока он находится в больнице и проходит необходимые обследования. Об этом Газете.ру рассказала PR-директор артиста Екатерина Арман.

По словам представительницы шоумена, проблемы с сердцем у него возникали и раньше.

«К сожалению, это не первый случай, когда у Никиты Борисовича возникают серьезные проблемы с сердцем. Но, как мы все понимаем, мужчинам порой очень сложно объяснить, насколько важно регулярно посещать врачей и проходить комплексное обследование организма», — рассказала Арман.

PR-директор добавила, что в окружении актера очень переживали за его жизнь. Однако, по ее словам, сам Джигурда еще полон планов и не собирается останавливаться.

«Видимо, Вселенная пока не готова отпускать Никиту Борисовича, да и у него самого еще грандиозные планы на эту жизнь! Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и проходит необходимые обследования. Мы надеемся на его скорейшее выздоровление. Спасибо всем за беспокойство, поддержку и неравнодушие!» — добавила Арман.

О случившемся сообщила супруга артиста, фигуристка Марина Анисина. Позднее Джигурда опубликовал видео из больницы и признался, что перенес сердечный приступ буквально на ногах. По словам шоумена, врачи удивились, что он остался жив.

Первые тревожные симптомы появились во время поездки в Екатеринбург. Джигурда отправился туда из-за выхода своей виниловой пластинки. В какой-то момент ему резко стало плохо. Давление подскочило почти до 230, в груди появилось жжение, а затем началась аритмия.

Несмотря на плохое самочувствие, артист не разрешал жене Марине Анисиной вызывать скорую помощь. Супруга обратилась к медикам только тогда, когда муж начал задыхаться.

Врачи провели ЭКГ и обнаружили обширный инфаркт передней стенки сердца. Джигурду экстренно госпитализировали.

На видео Джигурда выглядел встревоженным. Он вытирал слезы и признавался, что почти не может говорить из-за сильной слабости. Артист также объяснил, что не отвечает на многочисленные звонки, так как практически лишен возможности общаться.

«Да и сил пока вообще нет… Чему быть — того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти», — написал шоумен.

В своем обращении Джигурда также рассуждал о смерти, упоминал смену мерности и существование матрицы.

После госпитализации Джигурды жена пыталась узнать о его состоянии, однако попасть в реанимацию ей не разрешили.

«Сегодня мне сказали, что смысла ехать туда нет, потому что меня в реанимацию не пустят», — рассказала Анисина 23 ноября.

Ранее жена артиста сообщала, что иногда у него повышалось давление.

«Бывало, давление поднималось», — уточняла она в беседе с 5-tv.ru.

После госпитализации Анисиной предложили позвонить в больницу через несколько часов.

Реакция Волочковой и беда брата Джигурды

Новость о госпитализации Джигурды обеспокоила и заслуженную артистку России Анастасию Волочкову. Балерина рассказала 5-tv.ru, что пыталась связаться с Мариной Анисиной, чтобы узнать, как чувствует себя актер.

«Я знаю, там произошло, но я просто не знаю подробностей. Я не могу до Марины Анисиной дозвониться. Как только я узнаю что-то, я сразу, скорее всего, в пост выложу, потому что все звонят. Поэтому подробностей не могу», — рассказывала Волочкова.

По ее словам, раньше шоумен не жаловался на здоровье и всегда поддерживал хорошую физическую форму.

Тяжелая ситуация также сложилась и в семье его брата Сергея. В разговоре с aif.ru родственник признался, что давно не общается с Никитой и ничего не знает о его состоянии.

По словам Сергея Джигурды, они не поддерживают связь уже пять-семь лет. Причины разлада он раскрывать не стал. При этом мужчина сообщил, что сейчас его собственная жена находится в крайне тяжелом состоянии.

«Мне неизвестно, что с братом. Я с ним не общаюсь в течение пяти или даже семи лет… У меня сейчас жена в больнице умирает, поэтому мне сейчас не до этого, извините», — заявил он.

Никите Джигурде 65 лет. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Любить по-русски», вышедшем в 1995 году. Позже актер снялся в двух продолжениях картины — в 1996 и 1999 годах.

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