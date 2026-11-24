Восьмиклассник погиб после вдыхания освежителя воздуха в Москве
Инцидент произошел, когда мальчик гулял с друзьями на Флотской улице.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Восьмиклассник погиб после вдыхания содержимого баллончика с освежителем воздуха на севере Москвы. Подросток гулял с друзьями, когда решил попробовать опасное вещество. Об этом сообщили источник 5-tv.ru.
Все произошло на Флотской улице. Компания школьников зашла в магазин и купила баллончик с освежителем воздуха. После этого один из мальчиков начал вдыхать его содержимое. Вскоре подросток потерял сознание и упал.
Мальчика доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление токсичным веществом.
Выяснилось и то, что школьник ранее состоял на профилактическом учете в полиции. В сентябре этого года его сняли с учета в связи с исправлением.
Ранее в Калужской области задержали подростков, которых подозревают в производстве и сбыте наркотиков. Несовершеннолетние организовали подпольную лабораторию в бане на территории арендованного участка.
После задержания подростков отправили под стражу. Свою причастность к преступлению они признали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?