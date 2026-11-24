Балетмейстер и педагог Нина Кыштымова умерла в возрасте 80 лет. О смерти заслуженного работника культуры России РИА Новости сообщили в ее семье.

«К сожалению, ранним утром понедельника Нина Ильинична покинула нас», — рассказала собеседница агентства.

Родственники уточнили, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«У нее были проблемы с сердцем, оно не выдержало, многие факторы привели к этому», — пояснила собеседница РИА Новости.

Творческий путь Кыштымовой начался в конце 1960-х годов в Улан-Удэ. Там она выступала на сцене в качестве балерины. Позже решила получить профессиональное образование и поступила в Московский государственный институт культуры. В 1972 году она окончила его по специальности «режиссура балета».

После учебы Нина Ильинична вместе с супругом Анатолием Пупковым переехала в Ульяновск. Вместе супруги открыли хореографическое направление в местном училище культуры, которое сегодня известно как Ульяновский колледж культуры и искусства.

Кыштымова посвятила преподаванию более 40 лет. Она обучала студентов классическому танцу, композиции и методике работы с творческими коллективами. Ее воспитанники впоследствии разъехались по стране и стали работать в разных театрах.

Но преподаванием деятельность балетмейстера не ограничивалась. С 2014 года она руководила работой ансамбля татарской песни «Булгар» в качестве балетмейстера. Под ее началом коллектив не раз становился призером конкурсов разного уровня.

Многолетнюю работу Кыштымовой отмечали и на региональном, и на федеральном уровнях. В 2002 году ей присвоили звание заслуженного работника культуры России. В 2007 году она получила нагрудный знак губернатора Ульяновской области «За веру и добродетель».

Даже в 2026 году заслуги педагога продолжали отмечать. Кыштымова стала обладательницей специальной премии «Маэстро» XVIII областной межведомственной премии «Браво, Маэстро!». Награду ей присудили за вклад в развитие культуры Ульяновской области.

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