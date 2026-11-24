«Переживал за ее судьбу»: Артем Чекалин обрадовался помилованию Лерчек
Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании блогера.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Артем Чекалин обрадовался помилованию Лерчек
Блогер Артем Чекалин положительно воспринял решение президента России Владимира Путина о помиловании его бывшей супруги Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом 5-tv.ru рассказал представитель блогера Сергей Гуров.
По словам представителя, Чекалин переживал за судьбу бывшей жены и рад тому, что она получила возможность избежать реального лишения свободы.
«Он очень рад помилованию Валерии и переживал за ее судьбу. В данный момент Артема Чекалина этапировали в колонию», — сообщил Гуров.
Сейчас защита Артема рассматривает способы добиться смягчения назначенного ему наказания. В частности, адвокаты изучают возможность заменить лишение свободы другим видом наказания. Кроме того, защитники решают вопрос о подаче кассационной жалобы.
Валерию Чекалину президент России Владимир Путин помиловал указом от 14 ноября. Решением главы государства с нее сняли судимость, назначенную Гагаринским судом Москвы. Ранее суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно и многомиллионному штрафу.
Гособвинение при этом просило назначить Чекалиной шесть лет условного срока и штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.
Сам Артем Чекалин получил семь лет лишения свободы. Сейчас блогера этапировали в исправительную колонию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял решение о помиловании Лерчек наличием у нее тяжелого заболевания и несовершеннолетних детей. После подписания указа блогеру вернули заграничный паспорт.
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