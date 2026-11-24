Артем Чекалин обрадовался помилованию Лерчек

Блогер Артем Чекалин положительно воспринял решение президента России Владимира Путина о помиловании его бывшей супруги Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом 5-tv.ru рассказал представитель блогера Сергей Гуров.

По словам представителя, Чекалин переживал за судьбу бывшей жены и рад тому, что она получила возможность избежать реального лишения свободы.

«Он очень рад помилованию Валерии и переживал за ее судьбу. В данный момент Артема Чекалина этапировали в колонию», — сообщил Гуров.

Сейчас защита Артема рассматривает способы добиться смягчения назначенного ему наказания. В частности, адвокаты изучают возможность заменить лишение свободы другим видом наказания. Кроме того, защитники решают вопрос о подаче кассационной жалобы.

Валерию Чекалину президент России Владимир Путин помиловал указом от 14 ноября. Решением главы государства с нее сняли судимость, назначенную Гагаринским судом Москвы. Ранее суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно и многомиллионному штрафу.

Гособвинение при этом просило назначить Чекалиной шесть лет условного срока и штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

Сам Артем Чекалин получил семь лет лишения свободы. Сейчас блогера этапировали в исправительную колонию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял решение о помиловании Лерчек наличием у нее тяжелого заболевания и несовершеннолетних детей. После подписания указа блогеру вернули заграничный паспорт.

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