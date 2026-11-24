Блогер Лерчек очень замерзла в первую ночь в Китае

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о первых впечатлениях после приезда в Китай. Первая ночь в новой стране оказалась непростой: Валерия проснулась от холода и пыталась согреться, надевая на себя дополнительные вещи.

Поездка в Китай стала для Чекалиной возможностью рассмотреть еще один вариант борьбы с онкологическим заболеванием. Блогер рассчитывает на помощь местных специалистов. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Первая ночь Лерчек в Китае: что произошло

О том, как прошла первая ночь после приезда, Валерия рассказала в социальных сетях. По словам блогера, она старалась постепенно привыкать к новому часовому поясу, поэтому проснулась рано — примерно в восемь утра по местному времени.

Но главным испытанием оказалась температура в помещении. Ночью Чекалина замерзла настолько, что проснулась и начала надевать на себя дополнительные вещи.

«Сегодня ночью было так холодно, что я проснулась. Просто все вещи ночью, которые были на себе, начала их надевать на себя, на себя, на себя», — рассказала Валерия.

Утром блогер обратила внимание на солнечную погоду и сообщила, что ей уже принесли завтрак. Впрочем, надолго отвлекаться от главной цели поездки она не собиралась: в планах на день было продолжение обследований, а именно МРТ головы.

«Сегодня у нас по плану сдача исследования продолжится», — поделилась Чекалина.

Чекалина также показала еду, которой кормят в клинике. Она пока не рискует есть китайскую пищу, поэтому попросила европейский завтрак. Валерии принесли яичницу, булочку, ягоды и чай.

Почему Лерчек отправилась лечиться в Китай

Валерия Чекалина открыто рассказывает подписчикам о борьбе с онкологическим заболеванием. У блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Болезнь обнаружили после рождения четвертого ребенка.

Осенью состояние Валерии ухудшилось. Она вновь вернулась к химиотерапии, а на фоне прогрессирования заболевания врачи предложили рассмотреть возможность CAR-T-терапии в Китае.

Поездка стала для блогера возможностью получить консультации специалистов и пройти дополнительные исследования. Валерия возлагает большие надежды на китайскую клинику.

Что такое CAR-T-терапия и как она работает

CAR-T-терапия — один из методов лечения онкологических заболеваний, основанный на использовании собственных иммунных клеток пациента. В отличие от традиционной химиотерапии, которая воздействует на быстро делящиеся клетки, этот подход предполагает специальную подготовку клеток иммунной системы.

Процесс начинается с забора Т-лимфоцитов — клеток, которые участвуют в иммунном ответе организма. Затем в лаборатории их генетически модифицируют, чтобы они могли распознавать определенные мишени на поверхности опухолевых клеток. После подготовки измененные клетки возвращают пациенту.

Задача такой терапии — помочь иммунной системе обнаруживать и атаковать опухоль. Однако CAR-T-терапия не является универсальным способом лечения рака. Ее применение зависит от конкретного заболевания, характеристик опухоли, состояния пациента и других медицинских факторов.

Почему Луис Сквиччиарини не полетел с Лерчек

Поездка в Китай оказалась непростой не только из-за медицинских обстоятельств. Изначально Валерия рассчитывала отправиться туда вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини — отцом ее четвертого ребенка. Однако уже в аэропорту планы изменились.

Луис не смог пройти пограничный контроль, поскольку у него не было российского загранпаспорта. В результате Валерия отправилась в Китай без него.

При этом блогер заверила, что возлюбленный постарается присоединиться к ней как можно скорее. Пока же Чекалиной предстоит проходить обследования и решать вопросы, связанные с дальнейшим лечением, без партнера рядом.

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