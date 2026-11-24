Еще одна страна Прибалтики захотела закрыть границу с Россией
Ранее подобное решение приняли в Эстонии.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Welscher; 5-tv.ru
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Латвия вслед за Эстонией хочет закрыть границу с нашей страной. Сейчас эту меру обсуждают в правительстве.
Власти рассматривают возможность остановки работы всех КПП. Ранее из-за такого же решения Таллина на границе столпились сотни людей. Очереди растянулись до нескольких суток.
Пока на российско-эстонской границе остаются доступными три перехода, каждый месяц ими пользуются около 70 тысяч человек. В основном это жители приграничных районов, которые навещают своих родственников. С 1 декабря все они будут закрыты.
Из-за принятого в Таллине решения сотни человек скопились на границе России и Эстонии в преддверии закрытия автомобильных пунктов пропуска.
На переходе Ивангород — Нарва люди были вынуждены ожидать своей очереди по несколько суток. На эстонской стороне границы собрались более 500 человек. Многие пытаются попасть к родственникам, проживающим по другую сторону границы.
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