В Санкт-Петербурге отмечают 296 лет со дня рождения Суворова

В Петербурге проходят торжества в честь Александра Суворова. Сегодня исполняется 296 лет со дня рождения легендарного полководца, который не проиграл ни одного сражения и навсегда изменил русскую армию.

В Петропавловской крепости награждают победителей конкурса «Суворовское знамя». А в Новой Ладоге сегодня освятили восстановленный Георгиевский храм, который в XVIII веке заложил сам Суворов.

Утром к памятнику генералиссимусу уже возложили цветы под звуки военного оркестра.

Программу торжеств продолжит масштабный форум военных историков. Научная конференция объединит больше 100 исследователей со всей страны.

Александр Васильевич Суворов

Александр Васильевич Суворов родился 24 ноября 1730 года в Москве. Русский полководец, основоположник отечественной военной теории, он вошел в историю как один из величайших военачальников Нового времени.

За свою военную карьеру Суворов провел более 60 сражений и боев и не потерпел ни одного поражения. При этом ему неоднократно удавалось разгромить противника, значительно превосходившего русские войска по численности.

В 1794 году Суворов получил звание генерал-фельдмаршала, а в 1799-м стал генералиссимусом. В том же году ему присвоили звания генерал-фельдмаршала Священной Римской империи и великого маршала пьемонтских войск.

Суворов также стал кавалером всех российских орденов своего времени, которыми награждали мужчин, и семи иностранных наград.

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