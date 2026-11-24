Золото на 591 миллион рублей потеряли при перевозке в Магадане

В Магаданской области при перевозке пропала часть груза с драгоценными и редкоземельными металлами стоимостью более 591 миллиона рублей. Золотодобывающая компания потребовала возместить ущерб через суд. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Магаданской области.

Инцидент произошел в сентябре. Сотрудники Управления специальной связи по Магаданской области приняли у горнодобывающей компании «Берелех» ценный груз, предназначенный для отправки в другие регионы России.

Однако доставить все содержимое отправления не удалось. Спустя некоторое время представители спецсвязи уведомили компанию о случайной утрате части груза.

По оценке «Берелеха», стоимость пропавших металлов превысила 591 миллион рублей.

После получения уведомления руководство золотодобывающего предприятия направило в Управление спецсвязи претензию с требованием возместить материальный ущерб. Однако решить вопрос без судебного разбирательства не удалось.

В результате компания обратилась в Арбитражный суд Магаданской области с иском к перевозчику. Помимо стоимости утраченного груза, предприятие требует вернуть деньги, уплаченные за транспортировку. Размер провозной платы составляет более 215 тысяч рублей.

Также истец намерен взыскать с Управления спецсвязи проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,846 миллиона рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 16 декабря 2026 года.

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