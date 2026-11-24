Госдума приняла федеральный бюджет на 2027–2029 годы. В документе предусмотрели повышение пенсий, зарплат и социальных выплат. Также деньги направят на поддержку участников СВО и их семей, оборону и безопасность страны.

Один из главных вопросов для россиян — как изменятся доходы. Уже в 2027 году прожиточный минимум увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на столько же — до 28 935 рублей.

Изменения затронут и пенсионеров. Страховые пенсии проиндексируют дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%. К концу 2027 года средняя пенсия по старости должна составить 29 904 рубля.

Больше денег предусмотрели и для семей с детьми. В бюджете заложили повышение пособий по беременности и родам, а также ежемесячных выплат по уходу за ребенком. Кроме того, материнский капитал проиндексируют с учетом фактической инфляции.

Расходы федерального бюджета будут расти каждый год. В 2027 году на все предусмотренные направления планируют направить 48,8 триллиона рублей. В 2028 году сумма увеличится до 50,9 триллиона, а в 2029-м достигнет 53,9 триллиона рублей.

Доходы казны тоже будут увеличиваться. В 2027 году они составят 43,3 триллиона рублей, в 2028-м — 45,8 триллиона, а в 2029-м — 48,6 триллиона рублей.

При расчете бюджета власти исходили из прогноза роста экономики. В 2027 году ожидается увеличение на 1,4%, а к 2029 году — на 2,4%.

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