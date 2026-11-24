Старший сын Дениса Клявера Тимофей женился

Актер Тимофей Клявер, старший сын певца Дениса Клявера и внук народного артиста России Ильи Олейникова, женился на своей избраннице Дарье Александровой. Кадрами торжества молодой человек поделился в личном блоге.

Регистрация состоялась в Грибоедовском загсе. Для столь важного дня Дарья выбрала атласный костюм кремового оттенка, который дополнили туфли на шпильке с острым носом. От традиционных свадебных атрибутов — фаты и сложной укладки — невеста отказалась. Тимофей, в свою очередь, был одет в классический черный костюм с бабочкой.

В кругу родных и близких друзей пара произнесла клятвы верности, а затем обменялась кольцами. После регистрации жених и невеста вместе с гостями отправились в ресторан.

Тимофей Клявер и Дарья Александрова. Фото: Instagram*/timofeikliaver





Тимофей — старший сын Дениса Клявера. Он появился в браке артиста с танцовщицей Юлией. Они были вместе восемь лет и рассталась в 2006 году. После развода с Юлией Денис сохранил теплые отношения с сыном и активно участвовал в его воспитании.

Ранее Денис Клявер признался в том, что особенно гордится Тимофеем, который самостоятельно построил путь в актерской профессии. Молодой человек успешно служит в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова больше года.

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