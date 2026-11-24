Москву завалит снегом весом с 400 Останкинских башен

Москву ждет мощный снегопад. Масса выпавших осадков будет сопоставима с весом 400 Останкинских телебашен. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве выпадет снега массой, эквивалентной 400 Останкинским телебашням, вмороженным в сугроб!» — высказался Тишковец.

С каждым часом осадки будут усиливаться. Во второй половине дня синоптик прогнозирует уже сильный снег и метель. Так что тем, кто собирается выходить из дома, стоит быть готовыми к настоящей зимней погоде.

К вечеру снежный покров на юге и юго-востоке Подмосковья может достигнуть восьми сантиметров. В самой столице температура останется около нуля градусов. При этом северный ветер разгонится до семи–двенадцати метров в секунду.

Не порадует москвичей и атмосферное давление. Оно опустится до 735 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптика Михаила Леуса, ночь на 24 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. На метеостанции ВДНХ термометры показали минус 1,1 градуса.

В ближайшие дни морозы продолжат усиливаться. К концу ноября ночная температура в столице может опуститься до минус пяти-семи градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.