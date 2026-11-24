Привычка откладывать треть зарплаты может привести к безденежью

Россияне могут сами загонять себя в безденежье, когда после каждой зарплаты отправляют слишком большую часть дохода на накопительный счет. В итоге к концу месяца денег не хватает даже на привычные покупки, и приходится забирать отложенное. Почему так происходит и сколько на самом деле стоит откладывать, Газете.ру рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса Юлия Тарасова.

По словам специалиста, универсального правила вроде «откладывай 10% зарплаты» не существует.

«При одинаковой зарплате один человек может жить в собственной квартире, а другой — платить за аренду и содержать семью. У первого может получаться откладывать 15%, у второго — 5%. Поэтому начинать стоит не с выбора процента, а с анализа личного бюджета», — пояснила эксперт.

Особенно опасно откладывать треть зарплаты, не рассчитав повседневные расходы. В таком случае приходится отказываться от необходимых покупок, встреч с близкими и отдыха. По мнению Тарасовой, размер накоплений нужно подбирать под реальные возможности, а не под популярные советы.

Эксперт порекомендовала для начала внимательно изучить свои расходы. В течение одного-двух месяцев стоит записывать все покупки и платежи. При этом не нужно сразу пытаться урезать бюджет до минимума.

Важно учитывать не только продукты, жилье и транспорт. В список расходов должны попасть лечение, отдых и встречи с близкими. Только так можно увидеть, сколько денег действительно остается после всех обязательных трат.

Если человек привык переводить деньги на сберегательный счет сразу после зарплаты, сумму лучше рассчитать заранее. Сначала нужно оставить деньги на аренду, продукты, коммунальные платежи и повседневные нужды. Остаток уже можно распределить между накоплениями и другими расходами.

Менять размер отчислений Тарасова посоветовала примерно раз в три месяца. За это время могут измениться зарплата, стоимость аренды или другие обязательные платежи. Если расходы выросли, сумму накоплений можно уменьшить.

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