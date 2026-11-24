Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и заместитель губернатора Мурманской области — министра региональной безопасности Мурманской области Артема Долгова — доставили в Москву после следственных мероприятий в Мурманске. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Вчера вечером был задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Его подозревают хищении бюджетных средств, а также о незаконных валютных операциях. По версии следствия, Андрей Чибис растратил миллиард, который выделили на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск. Кроме того, 39 миллионов ушли в карманы из бюджета областного Минстроя.

Также выяснилось, что в собственности Андрея Чибиса несколько квартир, земельных участков, таунхаус в Испании, две машины премиального класса.

По некоторым данным, Чибиса задержали во время перелета в Москву — он направлялся, как уверяют его коллеги, в служебную командировку, и уже в столице правоохранители сообщили ему о подозрении в хищении бюджетных средств и их растрате в составе группы лиц. В рамках расследования на допрос были вызваны Оксана Демченко и Артем Долгов. Подробностей о том, в каком статусе они проходят по делу нет.

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