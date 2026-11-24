Врачи в Подмосковье спасли 43-летнего мужчину, который впал в кому из-за насморка

Врачи Люберецкой больницы спасли 43-летнего мужчину, который впал в кому из-за тяжелого воспаления носовых пазух. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В больницу мужчина поступил в тяжелом состоянии. Сначала медики подозревали у него инсульт, так как он не мог внятно говорить и не ориентировался в пространстве. После обследования стало ясно, что у пациента острое гнойное воспаление сразу всех околоносовых пазух. Анализы показали опасную бактериальную инфекцию.

Мужчину срочно отправили на операцию. Врачам как можно быстрее требовалось устранить очаг воспаления, но ситуацию осложняло наличие титановой пластины в лобной области.

После хирургического вмешательства пациента перевели в реанимацию, где он он впал в кому. Очнутся мужчина смог лишь через неделю. Пациент чувствовал себя намного лучше: смог назвать свое имя и связаться с родными.

Прежде похожая история произошла в Великобритании. Там 47-летняя женщина попала в больницу с сепсисом после попыток самостоятельно справиться с инфекцией мочевыводящих путей с помощью клюквенного сока. Несмотря на плохое самочувствие, британка долгое время не обращалась к врачу. После экстренной госпитализации медики смогли сохранить ей жизнь, однако не обошлось без тяжелых последствий.

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