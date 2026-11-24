Цискаридзе объяснил свое отношение к откровенным сценам в театре

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что ценит обнаженное тело в искусстве, но считает некоторые формы откровенности неуместными. При этом больше всего ему не нравятся пошлость и грубость. Об этом Цискаридзе рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По его словам, у него давно сформировались собственные представления о том, что допустимо показывать на сцене. Само по себе обнажение не вызывает у артиста неприятия, однако далеко не всякая откровенность кажется ему оправданной.

«У меня просто есть очень четкие свои предпочтения в искусстве. Я не люблю пошлости, я не люблю грубости. Я ценю обнаженное тело, но я понимаю, с какого периода или с какой формы не надо обнажаться», — поделился Цискаридзе.

Артист объяснил, что его художественный вкус во многом сформировался еще в детстве. Его мать Ламара Николаевна часто водила его на театральные постановки, хотя вовсе не рассчитывала, что сын однажды сам выберет сцену своей профессией.

Благодаря этим походам Цискаридзе с ранних лет видел выступления выдающихся актеров. Постепенно театр стал для него не просто увлечением, а важной частью жизни.

Особое впечатление на будущего танцовщика произвел народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Цискаридзе признался, что до сих пор внимательно изучает его творчество и восхищается способностью актера полностью перевоплощаться в своих персонажей.

«Я видел его на сцене. Это, знаете, когда ты даже не понимаешь, что человек играет. Вот кажется, что он родился вот в этом образе», — рассказал артист.

Именно мастерство таких исполнителей, по словам Цискаридзе, повлияло на его восприятие театра и сформировало высокие требования к сценическому искусству.

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