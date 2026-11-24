В Магнитогорске пенсионерка убила мужа и неделю жила в квартире с его телом

В Магнитогорске 60-летнюю женщину заключили под стражу по обвинению в убийстве 61-летнего супруга. После расправы над мужем она продолжала жить в квартире, не сообщая о случившемся правоохранителям. Об этом сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, конфликт между супругами произошел днем 13 ноября в квартире дома на улице Грязнова. Во время ссоры женщина сначала ударила мужа по голове чайником с кипятком, а затем взяла топор и нанесла ему еще один удар.

От полученных травм мужчина умер на месте. После этого обвиняемая не стала обращаться за помощью и продолжила вести привычный образ жизни.

О случившемся стало известно только спустя неделю. Жильцы дома обратились в правоохранительные органы из-за появившегося постороннего запаха.

Женщину задержали сотрудники отдела полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас назначен комплекс судебных экспертиз, следователи проводят необходимые процессуальные действия и собирают доказательства по делу.

Ранее семейная трагедия произошла в Якутии. В селе Октемцы 47-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб его 15-летний сын, а еще один ребенок получил ранение.

По предварительным данным, утром 22 ноября мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял гладкоствольное ружье и дважды выстрелил в старшего сына. Подросток получил смертельные ранения и скончался на месте. После этого мужчина направил оружие на младшего сына и супругу. Ребенок получил ранение и был госпитализирован.

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