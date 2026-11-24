Медаль блокадника рядом с человеческими костями нашли под полом в Санкт-Петербурге

Настоящим детективом с элементами мистики обернулся ремонт квартиры в центре Петербурга. Вскрыв пол, семья обнаружила человеческие кости, а рядом с ними — артефакты прошлого века. Кому они принадлежат и какую тайну хранит этот дом — теперь разбираются следователи. Все версии изучил и корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Недоумение оперативника вполне объяснимо. Об обнаружении необычной находки в старом доме на Васильевском острове ему сообщила Оксана Рудая — автор ролика, разлетевшегося по соцсетям. Во время капремонта супруг петербурженки вскрыл пол и обнаружил под досками крупные фрагменты костей — предположительно, берцовую и части скелета.

«Когда муж начал скидывать мне фотографии с фрагментами костей, я была очень сильно удивлена. И на тот момент у меня была мысль: главное, чтобы он не нашел череп. То есть была надежда на то, что это все-таки не человек. Она до сих пор, кстати, сохраняется», — рассказала Оксана Рудая.

Семья сразу поняла: гадать о возникновении находки не стоит. Вызвали полицию. Дальше — участковый, следователь и пять часов ожидания судмедэксперта. Кости сфотографировали, описали в протоколе и изъяли для исследования.

«По факту обнаружения в полу квартиры останков проводится доследственная проверка. В настоящее время останки направлены на экспертизу для установления давности и нахождения в перекрытиях дома», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Глущенко.

По предварительной информации, кости имеют человеческое происхождение. Но — и это принципиально — признаков криминала на этом этапе следователи не выявили. Это не единственная находка, которую нашли в доме.

«Была найдена пачка папирос 1930-х годов. Найдена медаль за… По-моему, выдавали ее блокадникам, возможно, за оборону Ленинграда. Точно не могу вспомнить. Десять копеек 1953 года и какой-то старый карандаш», — рассказала Оксана Рудая.

Медаль «За оборону Ленинграда» была учреждена в декабре 1942 года — ее получали и военнослужащие, и гражданские, пережившие блокаду. Если медаль действительно лежала в этой квартире, значит, здесь жили люди, которые на себе прочувствовали все ужасы войны в блокадном городе. Царские и советские документы, монеты довоенной чеканки — все это обычный «архив» старого фонда.

Сам дом, в котором обнаружили останки, тоже хранит немало историй. Здание строили в два этапа. Первую часть возвели в 1912–1913 годах по проекту архитектора Александра Лишневского. Спустя год владелец участка Аркадий Сагалов решил расширить здание. Работу поручили архитектору Абраму Берлину.

Этот дом — не просто доходный, а свидетель переломной эпохи. Его строили на стыке двух миров — дореволюционного, где все еще верили в прогресс и уют. И нового — военного, где на декор уже не оставалось ни сил, ни средств. Поэтому он получился таким «разным». Фасад — с лепниной и деталями, а со стороны двора — без декора.

«Что-то мне подсказывает, что конкретно к истории создания этого дома, к началу XX века, данная находка не имеет. Скорее всего, делался ремонт, надо тоже изучить. Может, дом пострадал во время блокады. Может, конкретно в эту часть дома попал сняряд», — сказал гид-экскурсовод Вадим Верещагин.

О происхождении костей в этом доме пока можно лишь догадываться. Ответы должны дать экспертиза и следственная проверка. Специалистам предстоит установить, кому принадлежали останки и сколько времени они пролежали под полом.

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