Бандиты взломали систему безопасности и проникли в дом семьи Уэльских

Жизнь принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон оказалась под угрозой: в дом семьи Уэльских в Норфолке проникли бандиты. Об этом инциденте сообщило британское издание The Sun.

Происшествие случилось вечером 23 ноября. В это время принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети находились в своей основной резиденции Форест-Лодж в Виндзоре.

По данным полиции, бандитам удалось взломать систему безопасности особняка и проникнуть внутрь. Официальной информации о похищенном имуществе нет. Уточняется, что об инциденте Кейт Миддлтон и принц Уильям узнали лишь утром.

Чтобы найти преступников, полиция Норфолка задействовала служебных собак, дроны и вертолет. В итоге на территории поместья были задержаны двое мужчин. Они остаются под стражей. Кенсингтонский и Букингемский дворцы по сложившемуся правилу не комментируют вопросы безопасности. При этом известно, что члены британской короны находятся под круглосуточной вооруженной охраной.

Что известно о резиденции, в которую проникли бандиты?

Особняк Анмер-Холл в Норфолке с десятью спальнями был построен в 1802 году. Он расположен на территории королевского поместья Сандрингем площадью 20 тысяч акров. В 2011 году королева Елизавета II подарила эту резиденцию внуку и его супруге на свадьбу. Перед заселением пары здание прошло через капитальную реконструкцию, которая затронула как его внешний облик, так и внутреннюю планировку.

Обновление резиденции обошлось в 1,5 миллиона фунтов стерлингов — средства были выделены из бюджета Великобритании. В ходе работ по периметру территории высадили деревья, перенесли главные ворота дальше от дома и проложили новый маршрут подъездной дороги прямо через поле. Кроме того, Уильям и Кейт переделали кухню и центральную часть старинного особняка.

В 2022 году пара обосновалась в виндзорском коттедже Аделаиды, однако для многодетной семьи и прислуги этот дом оказался тесноват. В итоге Уильям и Кейт перебрались в более просторный особняк Форест-Лодж, но прежнюю резиденцию в Норфолке оставили в своем распоряжении для пребывания в районе Лондона.

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