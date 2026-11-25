Госдума увеличила страховые выплаты по вкладам и счетам эскроу с 2027 года

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который меняет систему страхования банковских вкладов. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. Максимальную сумму компенсации по отдельным видам сбережений увеличат, а покупателям жилья обещают защиту на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Какие вклады теперь защитят на два миллиона

Одно из главных нововведений касается россиян, которые готовы хранить деньги в банке несколько лет. С начала 2027 года страховое возмещение по определенным долгосрочным вкладам увеличится с 1,4 до двух миллионов рублей.

Однако рассчитывать на повышенную защиту смогут не все. Новый лимит распространится на две категории сбережений:

обычные банковские вклады, открытые на срок более трех лет;

безотзывные сберегательные сертификаты сроком от одного года до трех лет.

Для безотзывных сберегательных сертификатов сроком от трех лет и более сохранится действующий лимит в 2,8 миллиона рублей. А вот владельцев стандартных вкладов и накопительных счетов изменения не затронут: для них максимальная сумма компенсации останется на уровне 1,4 миллиона рублей.

Важно понимать, что безотзывный сертификат отличается от привычного вклада. Забрать деньги раньше установленного срока по собственному желанию не получится. Такой инструмент предполагает, что человек заранее соглашается хранить сбережения в банке в течение определенного времени.

Покупателям квартир и домов вернут до 30 миллионов

Еще более серьезные изменения ждут тех, кто покупает недвижимость. Страховое возмещение по счетам эскроу увеличится сразу втрое — с 10 до 30 миллионов рублей.

Эскроу — это специальный счет, на котором деньги покупателя хранятся до выполнения продавцом или застройщиком своих обязательств. Например, при покупке квартиры в новостройке средства передаются строительной компании только после выполнения предусмотренных договором условий. Аналогичный механизм используется при строительстве частных домов с привлечением подрядчиков.

Раньше при отзыве лицензии у банка покупатель рисковал потерять часть средств, превышающую установленный лимит. Особенно ощутимой проблема могла быть при приобретении дорогих квартир и загородных домов. Теперь максимальная сумма страховой защиты по таким счетам составит 30 миллионов рублей.

Банкам станет невыгодно работать с валютными вкладами

Изменения коснутся не только клиентов, но и самих кредитных организаций. Закон вводит разные ставки отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов. Проще говоря, финансовые организации будут платить за страхование привлеченных денег по разным тарифам — в зависимости от того, какие именно средства хранятся у них на счетах.

Предельные размеры базовых ставок установлены на следующем уровне:

по счетам эскроу — не более 0,05% расчетной базы;

по долгосрочным вкладам — не более 0,125%;

по остальным рублевым вкладам — не более 0,15%;

по валютным вкладам — не более 0,375%.

Таким образом, содержание валютных вкладов обойдется банкам дороже, чем работа с долгосрочными рублевыми сбережениями. Это должно стимулировать кредитные организации активнее привлекать деньги граждан на длительный срок и предлагать соответствующие продукты.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, увеличение страхового возмещения — не просто техническая поправка, а шаг к укреплению доверия к банковской системе. Долгосрочное хранение сбережений становится безопаснее, а экономика получает необходимые ей «длинные» деньги для кредитования.

Как работает система эскроу при строительстве частных домов и почему она помогает покупателям защитить свои деньги, если подрядчик не выполняет обязательства в другом материале рассказывал 5-tv.ru.

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