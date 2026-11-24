Более 1,1 тысячи единиц новой техники поступили с начала года в парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАКС.

По его словам, на регулярных маршрутах столицы теперь работает наземный транспорт только российского производства.

В обновление вошли автобусы большого, среднего и малого классов, а также электробусы нового поколения КАМАЗ-52222.

Одна из главных особенностей новых машин — автоматическая система зарядки. Механизм станции самостоятельно подключается к специальным рельсам на крыше электробуса. Это упрощает работу водителя и обеспечивает надежное соединение в любую погоду.

Для пассажиров новые электробусы тоже стали комфортнее. В них установлена более эффективная климатическая система, на 15% увеличена накопительная площадка для велосипедов и колясок, а также появились отдельные места для ручной клади.

Отдельное внимание, как отметил Собянин, уделяется маломобильным пассажирам и семьям с детьми. Весь городской транспорт Москвы адаптирован для перевозки колясок.

Всего в столице курсирует более девяти тысяч автобусов, электробусов и трамваев, приспособленных для таких поездок.

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