Лидер «Пилота» раскритиковал сценический эпатаж SHAMAN в Кремле

Сегодня профессия артиста во многом держится на провокации, поэтому в поступке заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN,) когда он попытался облизнуть гитару на концерте, нет ничего удивительного. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал лидер группы «Пилот» Илья Черт.

По мнению музыканта, скандал вокруг SHAMAN разгорелся в основном из-за того, что он позиционирует себя как патриота.

«Мы же все понимаем, что позиционировать себя можно как угодно, что это все-таки роль, и надо отличать Боярского от Д 'Артаньяна. Насколько человек в жизни патриот, показывают его поступки, а не то, что он творит на сцене», — отметил Илья Черт.

Лидер группы «Пилот» также сказал, что большинство артистов специально делают провокационные вещи, чтобы привлечь внимание публики.

«Артист все-таки живет тем, что он эпатирует публику. Шокирование публики — это его профессия. Поэтому не вижу в этом ничего такого уж ужасного (в поступке SHAMAN. — Прим. Ред.)», — сказал Илья Черт.

Как отметил музыкант, подобная выходка на сцене вполне в духе американских музыкантов — он без труда может представить нечто похожее в их исполнении. Однако для русского человека такое все же — не норма.

«Ну, Кремлевский дворец. Сами позвали. Ну, что все нормально. Все же понимают, что SHAMAN– это не Кобзон», — подытожил Илья Черт.

Что произошло на концерте SHAMAN?

Юбилейное шоу SHAMAN «35 / Лучшее», состоявшееся 22 ноября 2026 года в Государственном Кремлевском дворце, вызвало широкий общественный резонанс. Причиной бурных обсуждений стали новый эпатажный образ исполнителя и его провокационные действия на сцене.

В ходе одного из выступлений артист опустился на колени перед гитаристом, исполнил танец и попытался лизнуть гитару музыканта. Кадры этого эпизода стремительно распространились в соцсетях и спровоцировали скандал.

Аудитория активно иронизирует над тем, как статус заслуженного артиста и репертуар из патриотических хитов сочетаются с провокационным поведением певца. Сцену, где он на коленях танцует перед гитаристом и пытается лизнуть инструмент, многие сочли пошлой и недопустимой для стен Кремлевского дворца.

В ходе бурных обсуждений SHAMAN также припомнили и другие его странные выходки: микрофон в штанах во время прошлых шоу и февральское видео 2026 года с облизыванием льда на Байкале.

Что сказал SHAMAN о своем поступке?

После поднявшейся шумихи SHAMAN сам обратился к своим хейтерам. На своей странице в соцсети артист заявил, что пользователи сети увидели лишь несколько секунд изображений, вырванных из общего контекста.

«В очередной раз [в шоке] от узколобости и тупизны своих хейтеров. Я от всей души, более 6 месяцев готовил для вас программу, юбилейную, многожанровую и очень личную. Но они, как обычно вырывают из контекста несколько секунд, не видят всю драматургии концерта и тупо разгоняют это в своих пабликах, не понимая, что это был рок-блок, а самые крутые рок-музыканты еще и не такое вытворяли! <…> Мои хейтеры видимо считают, что я уже пять лет пою только патриотику, причем весь концерт)», — эмоционально отзывается исполнитель.

Также он добавил, что юбилейную программу «35/Лучшее» готовил более полугода. Шоу получилось многожанровым и очень личным, а вызвавший споры эпизод вошел в рок-блок выступления. По словам SHAMAN, критики видят в нем исключительно исполнителя патриотических песен и упускают из виду другие музыкальные направления, в которых он активно развивается.

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