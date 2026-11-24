Российские военнослужащие с помощью беспилотников нанесли удары по трем электростанциям ВСУ напряжением 110 кВ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в публикации ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ нанесли удары по объектам в городе Винница, а также в населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области.

Помимо этого, 24 ноября армия России поразила в Черном море судно типа «сухогруз», который доставлял грузы двойного назначения киевским боевикам.

Днем ранее ВС РФ нанесли удары по электроподстанции напряжением 330 кВ в Днепропетровске. Эта цель была также поражена при помощи БПЛА. Еще удары пришлись по железнодорожной логистике ВСУ. В Днепропетровской области российские военнослужащие, по данным Минобороныв РФ, поразили два локомотива, задействованных в транспортировке военной техники.

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