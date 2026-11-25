В Новосибирске ребенок двое суток находился в запертой квартире с умершим отцом

В Новосибирске трехлетний мальчик застрял в квартире с трупом своего отца. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, инцидент произошел в доме на улице Большевистской. Увидев, что одну из квартир затапливает, а за дверью на помощь зовет ребенок, жилец многоэтажки обратился в экстренные службы.

Когда специалисты вскрыли входную дверь, то в ванной комнате они нашли тело мужчины. Предположительно, он скончался из-за проблем со здоровьем. Предварительно, мальчик находился с трупом двое суток. Сейчас его передали полиции. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Точная причина смерти отца мальчика пока не установлена. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома в Большом Кондратьевском переулке. По информации столичной прокуратуры, от полученных травм малышка скончалась на месте. Уточнялось, что девочка 2022 года рождения на непродолжительное время осталась без присмотра отца. В момент происшествия мужчина находился в квартире.

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