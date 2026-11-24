Спустя девять лет после смерти Яковлева родственница попыталась отменить его брак

Спустя девять лет после смерти Олега Яковлева вокруг его личной жизни и наследства продолжаются судебные разбирательства. Московский суд отказался признавать недействительным брак бывшего солиста «Иванушек International» с Александрой Куцевол. Об этом свидетельствуют материалы, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Оспорить брак попыталась женщина, которая, предположительно, приходится певцу племянницей. Однако добиться признания союза незаконным ей не удалось. Стороны на заседание не пришли, поэтому суд рассматривал дело без их участия. Спор возник не на пустом месте. После смерти Яковлева выяснилось, что в завещании он оставил наследство племяннице и близкому другу. Но свои права на имущество заявила и Александра Куцевол, предъявив документы о браке с артистом.

Согласно представленным документам, пара зарегистрировала отношения в 2012 году в Сербии. Однако у родственницы певца возникли сомнения в подлинности этой регистрации. По данным СМИ, при обращении в администрацию сербского города она получила ответ, что запись о заключении брака в местном реестре отсутствует.

Именно обстоятельства регистрации союза стали поводом для судебного спора. Тем не менее суд не удовлетворил требование об аннулировании брака.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Артист прославился благодаря выступлениям в составе «Иванушек International», к которым присоединился в 1998 году. Его уход стал неожиданностью для поклонников, а вопросы личной жизни и наследства певца продолжают обсуждать спустя годы.

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