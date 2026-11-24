Лидер «Урфин Джюс» напомнил SHAMAN что российский флаг не элемент сценического костюма

Российский триколор не должен становиться элементом сценического костюма, особенно если речь идет о таком способе его использования. Композитор, лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин прокомментировал 5-tv.ru решение певца SHAMAN использовать государственный символ в столь откровенном образе.

Музыкант высказался о внешнем виде исполнителя в беседе с журналистами. Поводом стал сценический образ SHAMAN, в котором российский триколор эффектно просвечивал сквозь прорези одежды.

Пантыкин признался, что сам по себе необычный наряд его не удивил. По мнению композитора, публика уже привыкла к самым разным сценическим экспериментам, поэтому эпатажной одеждой сегодня сложно кого-либо поразить.

«Я не вижу ничего эпатажного в этом. Дело в том, что мы уже столько видели и рваных джинсов, и чего такого мы не видели. Нас сегодня этим уже не удивить», — отметил музыкант.

Однако к использованию российского флага у него возникли серьезные вопросы. Пантыкин считает, что государственный символ не стоит превращать в элемент откровенного сценического костюма.

«Мне кажется, что использование триколора в данном случае неуместно, с моей точки зрения, потому что все-таки триколор — это флаг страны, а флаг страны засовывать в штаны я бы не рекомендовал», — заявил композитор.

Он также обратил внимание на то, что любовь к Родине невозможно продемонстрировать одним лишь внешним видом. По словам Пантыкина, гораздо важнее поступки человека и то, что он делает для своей страны.

«Человек может быть одет во что угодно. Но если у него внутри нет истинного отношения к своей Родине, любви к своей Родине, то во что бы он ни одевался, ничего у него не получится», — подчеркнул музыкант.

Кстати, по мнению лидера группы «Пилот» Ильи Черта, скандал вокруг SHAMAN разгорелся в основном из-за того, что он позиционирует себя как патриота.

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