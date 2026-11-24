Дед Джареда Кушнера воевал против нацистов в белорусском партизанском отряде

Спецпроект «Партизаны Беларуси», посвященный сохранению памяти о народных мстителях, обнародовал материал о деде зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера — Иосифе Берковиче. Документ размещен на официальном портале организации.

Речь идет о двухстраничном «личном листке по учету партизанских кадров». Согласно документу, Беркович родился в 1922 году в поселке Кореличи Белорусской ССР, по национальности — еврей. До вступления в партизанский отряд в 1943 году он работал столяром.

Фото: partizany.by

Из листка также следует, что с января 1943 по июль 1944 года Беркович служил рядовым в четырех бригадах, действовавших на территории современной Гродненской области. В плен он не попадал, а за время пребывания в отряде показал наилучшие боевые качества.

«Показал себя хорошим бойцом. Дисциплинированный, аккуратный в исполнении распоряжений командования», — подчеркивается в личном деле Берковича.

Кроме того, в документе отмечено, что дед Кушнера не состоял в партии и не призывался в армию, в боевых действиях на фронтах не участвовал и наградами отмечен не был. В графе «семейное положение» указано, что он холост.

Его бабушка Рая Кушнер в 1943 году бежала из Новогрудского гетто и воевала в партизанском отряде, где встретила будущего мужа. Позже Иосиф взял ее фамилию. После войны они перебрались в Италию, а затем — в США. Джаред Кушнер вместе со своим отцом Чарльзом неоднократно приезжали в Белоруссию, чтобы почтить память предков.

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