Следователи провели обыски по адресам, связанным с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Улики искали в рабочем кабинете, а также в квартирах главы региона в Москве и Мурманске. Самого Чибиса задержали по подозрению в хищении и растрате бюджетных денег. В общей сложности речь идет о сумме более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дорог, а также о незаконных валютных операциях.

По данным следствия, в собственности чиновника — несколько квартир, земельных участков и дом в Испании. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин изучил полный список.

Это та самая дорога Апатиты — Кировск, которая привела к уголовному делу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Вместо четырех полос здесь все те же две, освещения нет, да и барьерных ограждений тоже. В эксклюзивном интервью «Известиям» врио начальника Мурманскавтодора уверяет: к дороге подрядчики даже не прикасались.

«Там начали обустраивать бытовой городок. Наверное, это не реконструкция, а определенные подготовительные работы», — рассказала Светлана Гаврилова, врио начальника Мурманскавтодора.

Тендер на реконструкцию популярной среди любителей зимнего отдыха дороги получила компания «Север-Строй». Стоимость работ составляла семь с половиной миллиардов рублей. Подрядчик получил аванс почти в полтора миллиарда рублей, выделенный из бюджета, и, предположительно, успел вывести эти средства за границу. В распоряжении «Известий» оказался отчет, в котором указана соответствующая сумма. Сама компания сейчас находится почти на грани банкротства.

«Ее в регионе сейчас фактически нет. То есть ни людей, никого. Мы проверяли технику, ездили. Но непонятно, какая техника в лизинге, какая залоговая. Мы должны взыскать полностью аванс по двум контрактам. Это свыше миллиарда рублей», — сообщила Светлана Гаврилова.

Грандиозные планы по реконструкции пришлось отложить. Другой подрядчик подготовил проектную документацию с ошибками, из-за чего ее пришлось переделывать. Чибис не так давно даже оправдывался за это перед жителями области.

«Проект оказался сильно, как это так сказать, кривой. То есть фактически точки не совпадали, трубы там не нужны. Те, кто делал проекты, уже, как коллеги мне докладывали, в стране нет, к сожалению. Но, тем не менее, мы попытались их достать», — говорил Андрей Чибис.

Но следствие заинтересовалось не только Чибисом, но и местными предпринимателями Оганесом Шанкояном и Оганесом Геворкяном. Оба уже давно находятся под следствием и в СИЗО по тем же статьям. Что связывало их с губернатором, неизвестно. Однако компания вышла на рынок Мурманской области шесть лет назад и стала едва ли не монополистом, получая крупные подряды.

Она взялась еще за одну курортную дорогу — на Териберку, но не смогла подтвердить выполненные работы. В феврале сотни туристов оказались в снежном плену из-за неочищенной трассы. Фирма также бросила ремонт одной из важных магистралей Мурманска — проспекта Героев-Североморцев. Стоимость контракта составляла четверть миллиарда рублей.

Бывший сотрудник «Север-Строя» Андрей Парфентьев рассказал, что проблемы у компании начались еще два года назад.

«Мы не выполняем свои обязательства, контракты, которые, грубо говоря, руководство взяло на себя», — рассказал Андрей Парфентьев.

Роль Чибиса во всей этой цепочке следствие пока не раскрывает. Его супруга в социальных сетях назвала ситуацию нелепой. Прикрывал ли губернатор предпринимателей или помогал выводить деньги за границу — предстоит выяснить следствию.

Впрочем, зарубежные активы у семьи губернатора действительно есть. Согласно декларации, дом в Испании был приобретен за 300 тысяч евро в 2012 году.

Например, стоимость одного квадратного метра в жилом комплексе в Хамовниках, где у Чибиса есть квартира, начинается от двух миллионов рублей. Скромное жилье у него разве что в Мурманске. Следователи изымали документы и по этому адресу.

Обыски проходили и в здании правительства Мурманской области. К моменту съемки следственные действия завершились, сотрудники вернулись к привычной работе.

По некоторым данным, Чибиса задержали во время перелета в Москву. Он направлялся в служебную командировку, как утверждали его коллеги. Уже в столице правоохранители сообщили губернатору о подозрении в хищении бюджетных средств и растрате в составе группы лиц.

По данным «Известий», задержаны также первый вице-губернатор области Оксана Демченко и министр региональной безопасности Артем Долгов. Их доставили в Москву, где следствие намерено ходатайствовать об аресте Чибиса.

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