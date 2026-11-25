В США 58-летняя женщина прожила год со свиной почкой и установила рекорд

Жительница США Молли Фалько установила рекорд по продолжительности жизни после трансплантации почки от генетически модифицированной свиньи. Это самый длительный из известных на сегодня сроков среди подобных пациентов, сообщает газета New York Тimes.

Из-за врожденного заболевания органы женщины были необратимо повреждены, и пересадка стала единственным шансом на нормальную жизнь. Лечащий врач в интервью отметил, что сейчас новая почка успешно справляется не только с выведением токсинов, но и поддерживает ключевые физиологические процессы, в том числе баланс жидкости и минералов.

«Это вселяет в нас большую уверенность в том, что это осуществимо — свиные почки могут функционировать», — подчеркнул медик.

Молли живет со свиной почкой уже год, и удалять ее в ближайшее время не планируют. Несмотря на то, что после операции 58-летняя Фалько сталкивалась с осложнениями, с февраля этого года она не попадала в больницу.

Сама пациентка утверждает, что ее жизнь стала «почти нормальной». Кроме того, она удивляется, что орган продолжает функционировать. Однако женщина вынуждена соблюдать ряд ограничений: чтобы защититься от заражения, в общественных местах ей приходится носить маску, принимать лекарства для подавления иммунитета, имеющие побочные эффекты.

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