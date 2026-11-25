Спутники запечатлели облачную спираль над Центральной Россией.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Циклон «Вилка» закрутил Москву в снежный вихрь и может оставить сугробы до весны
Огромная облачная спираль накрыла Центральную Россию, принеся в столичный регион сильнейший снегопад с начала сезона. Масштаб атмосферного вихря удалось запечатлеть российским спутникам.
Снимок балканского циклона Wilka опубликовала госкорпорация «Роскосмос». На кадрах, полученных с аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», видна обширная облачная система, охватившая европейскую часть России, а также территории ряда европейских стран, Турции и Центральной Азии. Москва на изображении отмечена отдельной точкой.
Откуда взялась снежная «Вилка»
Свое необычное название циклон получил благодаря практике немецких метеорологов, которые присваивают атмосферным вихрям женские имена. Поэтому Wilka — не официальное российское обозначение погодного явления, а имя, используемое в европейской системе именования циклонов.
В Россию снежный вихрь пришел с Балканского полуострова. Пройдя через Молдавию и Румынию, он направился в сторону центральных регионов страны. На пути циклона оказались территории Черноземья, а затем его влияние распространилось на Московскую, Рязанскую и соседние области.
До прихода в столицу непогода уже успела серьезно осложнить ситуацию в других регионах. Например, в Липецкой области высота снежного покрова превысила 10 сантиметров.
Москва оказалась в снежном плену
В столице снегопад начался днем 24 ноября, а к вечеру осадки усилились. Наиболее интенсивную метель синоптики ожидали в ночь на 25 ноября. Вместе со снегом в город пришли северный ветер, ухудшение видимости и снежные заносы.
По оценке ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за два дня в Москве могло выпасть до 15 миллиметров осадков, а в Московской области — до 20 миллиметров. Это значительная часть месячной нормы ноября.
Высота снежного покрова в столице к концу непогоды могла составить 6–11 сантиметров. Порывы ветра, по предупреждениям синоптиков, достигали 15–17 метров в секунду. Такие условия способны серьезно осложнить движение на дорогах и работу городского транспорта.
Снег может остаться до весны
У балканского циклона есть еще одна особенность: принесенный им снег может оказаться не временным гостем. По прогнозу Михаила Леуса, похолодание в конце ноября и начале декабря способно закрепить снежный покров на длительное время.
Не исключено, что выпавший снег уже не растает до весны 2027 года. Таким образом, ноябрьская метель может стать началом полноценной зимы в столичном регионе.
Судя по спутниковым снимкам, «Вилка» охватила огромную территорию. И Москва оказалась лишь одной из точек на пути этого масштабного атмосферного вихря.
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