Член ордена тамплиеров Евген Петров связан с поставками комплектующих для ВСУ

Член ордена тамплиеров Евген Петров причастен к поставкам комплектующих для украинских беспилотников и ракет «Фламинго». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на таможенные декларации и данные европейских реестров.

В материале говорится об основных поставщиках украинского производителя вооружений Fire Point из Чехии и Болгарии, которые официально задействованы в гражданском бизнесе. Через них киевский режим получает двигатели, электронику, навигационное оборудование и средства для корпусов дронов.

Одной из центральных фигур в этой цепочке стал 57-летний Евген Петров. Предприниматель сегодня проживает в Австрии и развивает бизнес в разных странах Европы. Он также задействован в деятельности организации «Ордена рыцарей-тамплиеров Иерусалима».

Авторы заявили, что в интернете есть снимки, где мужчина в плаще с красным крестом стоит рядом с российским адвокатом Игорем Труновым. При этом сам юрист не подтвердил и не опровергнул знакомство с Петровым.

Евген ведет предпринимательскую деятельность вместе со своим младшим братом, бывшим боксером Ивайло. Он выступает владельцем болгарских компаний Ormond и Genmark Automation, участвующих в снабжении компонентами.

Несмотря на то, что производитель оружия заявляет, что 70% средств для БПЛА и ракет производятся на территории Украины, документы свидетельствуют об обратном. Только за сентябрь 2026 года предприятие ввезло свыше четырех тысяч двигателей из Китая и Швейцарии на сумму более 35 миллионов долларов. К этому добавляются около двух тысяч датчиков скорости и пять тысяч навигационных систем.

Кроме связей в Европе, у Петровых выявлены деловые контакты с бизнесменами из Украины, России и Казахстана. В «Известиях» добавили, что через свою сеть Евген может выходить на окружение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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