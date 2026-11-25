Трамп спас главу Nvidia от скандала и оказался среди возможных выгодоприобретателей

Грандиозный шпионско-любовный скандал в Кремниевой долине получил совершенно неожиданный поворот! Основатель Nvidia Дженсен Хуанг накануне вновь приступил к своим обязанностям, пошутив, что у него снова первый рабочий день. И, судя по всему, не без помощи Дональда Трампа.

Причем на возвращении миллиардера мог заработать и сам президент США. Акции технологического гиганта резко пошли вверх. Вот только вопросы американских спецслужб к Хуангу никуда не исчезли. Как бизнесмену удалось вернуть себе власть над корпорацией и какую роль в этом сыграл Белый дом — расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

11 дней — и Дженсен Хуанг снова у руля Nvidia.

«Это мой первый рабочий день!» — пошутил бизнесмен под аплодисменты.

На рынках — настоящий фейерверк. Акции самой компании взлетели более чем на 30%, увеличив капитализацию технологического гиганта примерно на 900 миллиардов долларов. Возвращали Хуанга, что называется, всем миром. Венчурные инвесторы, сотрудники Nvidia, а еще Илон Маск и вице-президент Джей Ди Вэнс. В конце концов пришлось задействовать самую тяжелую артиллерию.

«Я видел все это и понял: мне лучше вмешаться. Если бы я этого не сделал, вероятно, еще долго развивалась бы эта очень печальная история с Nvidia. Что касается женщины: стоит появиться симпатичной или красивой китаянке, как сразу говорят, что она шпионка», — заявил Дональд Трамп.

В деле с возвращением Хуанга все разыграно как по нотам: двое суток непрерывного давления на совет директоров, затем долгая беседа с проштрафившимся бизнесменом, который, по версии авторов расследования, признался еще в нескольких внебрачных связях, и триумфальное возвращение. И все это не напрасно. Журналисты выяснили, кто и сколько заработал на операции «Девушка из Поднебесной».

«Я знаю, что за последние полтора года со счетов Трампа было совершено более ста сделок с акциями Nvidia. Кроме того, министр торговли Говард Латник продал огромное количество акций незадолго до объявления об уходе Хуанга. Так что вопросов очень много», — отметил политический обозреватель Ами Хоровиц.

К слову, о министре торговли. В этой истории у него тоже не последняя роль. Именно он остановил расследование своего ведомства против сингапурской компании Megaspeed. Той самой, которой руководила китайская возлюбленная Хуанга. Эту фирму подозревают в контрабанде чипов Nvidia в Китай.

«Налицо вопиющая ситуация с министром торговли. Он должен обеспечивать соблюдение всех законов об экспортном контроле, но вместо этого извлекает выгоду», — заявил член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин.

Сухой язык цифр говорит сам за себя. По данным Reuters и ABC News, в инвестиционном портфеле Дональда Трампа есть акции Nvidia на сумму от 11 до 55 миллионов долларов. А вот сколько глава Белого дома и другие влиятельные фигуры заработали на возвращении Хуанга, остается предметом обсуждения.

«Сейчас перед нами встает моральная дилемма: как взвесить принципы корпоративного управления и потенциально огромное влияние, которое один человек может оказывать на компанию, а возможно, и на всю экономику», — считает главный рыночный стратег и глава Института Франклина Темплтона Стивен Довер.

Среди инвесторов распространяется еще одна версия: ноябрьские события подозрительно напоминают идеальное решение для IPO компании Anthropic. Той самой, что вышла на рынок аккурат в разгар скандала. А падение Nvidia, по этой версии, обеспечило приток свободного капитала.

Так или иначе, объясняться по поводу всей этой истории на стыке третьесортной мыльной оперы, большой политики и очень серьезных денег Дженсену Хуангу придется перед американским Конгрессом.

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