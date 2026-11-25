SHAMAN вышел на сцену в штанах с триколором и нарвался на критику

О границах дозволенного сегодня спорят и в России. Здесь поводом для бурной дискуссии стали… штаны. Певец SHAMAN, который демонстративно сжег свои знаменитые кожаные брюки, представил публике новые — с неоновой подсветкой в цветах российского триколора. Вот только вместо восторга получил шквал критики, а реакция самого артиста лишь подогрела скандал. Что это — неудачный творческий эксперимент или вполне продуманный маркетинговый ход? Разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Есть ощущение, что для шоу-бизнеса штаны — почему-то особая тема. Рэперы надевают широкие, рокеры — узкие. Певец всея Руси SHAMAN пошел дальше и с помпой представил новые — с триколором.

Ради них артист демонстративно сжег знаменитые кожаные брюки, которые были его сценическим атрибутом на протяжении пяти лет.

«Что касается дерзости, я в этом плане, если так называть, никогда себе не отказывал, начиная с 2022 года. Для меня-то это все не дерзость. Я такой, какой я есть. Я человек, и этим я лучше всех», — заявил SHAMAN.

И вот к новым штанам возникли вопросы. В социальных сетях появились гневные комментарии: пользователи возмутились тем, что российский флаг оказался, мягко говоря, ниже пояса. SHAMAN обиделся.

«В очередной раз охреневаю от узколобости и тупизны своих хейтеров. Я от всей души более шести месяцев готовил для вас программу — юбилейную, многожанровую и очень личную», — написал певец.

«В очередной раз охреневать», конечно, можно. Мы все порой так делаем. Но если это происходит регулярно, может, что-то не так?

«Все-таки любовь к Родине — это очень внутреннее чувство, это внутреннее ощущение. Оно не может быть выражено через одежду», — считает лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

«SHAMAN позиционирует себя как патриота. Мы же все понимаем, что позиционировать себя можно как угодно, что это все-таки роль, и надо отличать Боярского от Д 'Артаньяна», — сказал Илья Черт, лидер группы «Пилот».

Кому-то что-то нравится, кому-то нет. Но что говорит закон?

«Запрета на размещение российского флага на одежде, в том числе ниже пояса, в законодательстве нет», — пояснил юрист Никита Кулачкин.

То есть разговор переходит в чисто моральную плоскость.

Сергей Дебижев, известный режиссер, сейчас снимает документальные фильмы, но в свое время работал над клипами для музыкантов Ленинградского рок-клуба. Он знает, что такое творческий вызов.

Недоумение на лице режиссера очевидно. И у него есть объяснение происходящему.

«Вот эта вот жизнь в обертках — это, к сожалению, общий принцип нашей эстрады, выродившейся сначала в девяностые и сейчас. Это все как бы имитация. Имитация веселья, имитация какой-то бодрости, имитация патриотизма», — заявил Сергей Дебижев.

Есть и еще одно объяснение — от маркетолога.

«У наших российских певцов нет такой возможности так часто менять образы. Соответственно, все, что им остается, — придумывать образы, которые будут обсуждать. Поэтому с точки зрения маркетинга это такой чисто маркетинговый ход», — объяснила международный маркетолог Ксения Лычагина.

Гори оно синим пламенем! И это не вопрос штанов. Это вопрос имиджа. И это не SHAMAN придумал. Еще в IV веке до нашей эры Герострат поджег храм Артемиды, чтобы остаться в истории. И ведь это ему удалось.

И тут остается вопрос: какими способами поддерживать к себе интерес, а какими — нет. Тему патриотизма использовали и Иосиф Кобзон, и группа «Любэ». С большим успехом. Лизание льда на Байкале и лампасы с триколором им для этого не понадобились.

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