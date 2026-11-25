Дана Борисова сообщила, что готовится к операции из-за диастаза

Российская телеведущая Дана Борисова готовится к хирургическому вмешательству — ей предстоит серьезная операция. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

По словам шоувумен, решение далось ей не сразу: она тщательно все обдумала, прежде чем пойти на такой шаг. Желание изменить внешность у Борисовой возникло после того, как увидела себя в купальнике на реалити-шоу.

«Как и у практически любой рожавшей женщины, у меня есть диастаз, то есть расхождение мышц в брюшной полости. Даже когда вес был около 50 килограммов, живот все равно выпирал», — написала звезда.

Дана уже определилась с хирургом и подчеркнула, что надеется на успех. Идею с операцией поддержала дочь.

Телеведущая попросила пожелать удачи в этом нелегком деле. В комментариях поклонники одобрили действия шоувумен, однако нашлись и те, кто посоветовал ей отказаться от частых вмешательств. Они также считают, что звезда после череды операций скоро будет похожа на «черта».

Дана Борисова не раз ложилась под нож хирурга. Несмотря на хейт в ее адрес, ведущая утверждает, что поступает со своим телом как хочет. Она не скрывает свои преображения и часто делится ими в соцсетях. В то же время, артистка честно говорила и о сложностях после процедур.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.