Цискаридзе назвал «Щелкунчика» таким же символом Нового года как салат оливье

Балет «Щелкунчик» давно стал такой же обязательной новогодней традицией, как праздничное застолье и просмотр фильма «Ирония судьбы». Так считает народный артист России Николай Цискаридзе. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам артиста, вокруг постановки каждый год возникает ажиотаж, а билеты на спектакль остаются предметом повышенного интереса публики. Цискаридзе с юмором отметил, что его уже трудно представить без этой новогодней истории.

«Щелкунчик, понимаете, „Щелкунчик“ — это как салат оливье и „Ирония судьбы“. От этого больше не уйти никогда. А я вот один из главных исполнителей этого спектакля в мире. Ну вот так вышло», — поделился артист.

Цискаридзе также вспомнил забавный эпизод, связанный с продажей билетов на театральные постановки. По его словам, коллеги рассказывали, как по дороге в Большой театр им буквально через каждые несколько метров предлагали билеты на спектакль «Кабала святош». При этом публика охотно их приобретала, несмотря на высокую стоимость.

В том же интервью народный артист затронул тему культуры поведения зрителей. Цискаридзе выступил против использования мобильных телефонов во время спектаклей и призвал не отвлекаться на социальные сети, когда на сцене работают артисты. По его мнению, если представление неинтересно, лучше покинуть зал, чем демонстративно заниматься своими делами.

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