Диана Гурцкая заявила, что после смерти мужа мысленно разговаривает с ним

Народная артистка России Диана Гурцкая призналась, что каждый день мысленно разговаривает со своим покойным мужем Петром Кучеренко, который умер три года назад. О том, как певица живет после ухода из жизни супруга, она рассказала в интернет-шоу.

Исполнительница заявила, делится с ним всем: говорит ему про дела, про то, что случилось за день, будто он по-прежнему рядом. Утрату артистка переживает так же остро, как и сразу после трагедии.

«Он всегда со мной. Я утром встаю, с ним общаюсь. Иногда прихожу с работы и рассказываю: вот, Петя, сегодня то-то и то-то произошло, а что бы ты мне сказал?» — пояснила исполнительница.

По словам Дианы, фраза «время лечит» к ее горю не подходит. Артистка сказала, что легче не становится, а вся жизнь разделилась на две части — «до» и «после».

«Есть слово „безвыходность“. У меня нет другого выбора, другой ситуации. Я должна жить, идти дальше ради тех людей, которые стоят со мной. Ради моего сына, семьи, зрителей. Ради Пети — он бы хотел так», — добавила она.

Гурцкая и Кучеренко познакомились в 2003 году. Певице нужен был юрист для проекта, и ей порекомендовали именно Петра. История их отношений изменилась после дня рождения певицы — он был очарован пением Дианы и понял, что влюбился. В 2005 году пара поженилась, а через два года у них родился сын Костантин.

Кучеренко умер 20 мая 2023 года на 47-м году жизни. Трагедия случилась во время возвращения российской делегации с Кубы. Мужчине резко стало плохо прямо в самолете. Пилоты экстренно посадили лайнер в Минеральных Водах. Врачи сразу приступили к реанимации, но спасти Петра не смогли.

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