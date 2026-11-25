Православный активист Иванов предостерег от печенья с предсказаниями

Печенье с предсказаниями само по себе не считается грехом, но к таким сладостям стоит относиться с осторожностью, а детей вовсе следует оградить от них. Об этом Газете.ру рассказал православный активист Михаил Иванов.

По его словам, лакомства несут в себе духовную опасность, так как люди через них пытаются угадать будущее, что тесно связано с суеверием. Он подчеркнул, что несовершеннолетним лучше не давать их и не знакомить с такой традицией.

«Важно оградить от такого искушения детей и подростков: в юном возрасте легко принять шутку за знак, случайную фразу — за пророчество, и тем самым незаметно приучить сознание искать ответы не там, где они действительно даются человеку», — сказал Иванов.

Эксперт рекомендует не наделять предсказания из печенья особым смыслом. Он отметил, что волю Бога человек узнает не через записки в лакомствах, а с помощью молитв, наставлений духовных деятелей и осмысления того, что происходит в жизни.

Кроме того, Иванов добавил, что, если такое печенье попалось в кафе или в виде сувенира, то его лучше воспринимать просто как угощение и не пытаться найти тайное послание.

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