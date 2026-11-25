Услуги по подготовке к смерти в России стоят от трех до 50 тысяч рублей

Доулы смерти помогают человеку достойно прожить последние дни, а родным –справиться с утратой и легче пережить потерю. Хотя практика в России еще не получила официального статуса, люди готовы за такое платить. О том, чем занимаются «служащие» и во сколько обойдутся их услуги, рассказали «Известия».

Не врач и не сиделка

Доулы смерти не лечат — их деятельность связана с тем, чтобы помочь человеку прожить последние дни своей жизни. В их услуги уходят обсуждение важных вещей, преодоление страха и приведение в порядок тела. Близких они тоже поддерживают — и пока человек жив, и после утраты.

Такие помощники прислушиваются абсолютно ко всем желаниям человека: если он хочет поговорить о смерти, то доула обязательно должен это сделать, а если планирует обсудить фильмы — просто побудет рядом. Он может появиться сразу после выявления диагноза, во время лечения или на этапе паллиативной помощи.

Но важно заметить, что доулы никогда не заменят врача, сиделку или психолога. Их задача — поддерживать в трудную минуту, поэтому специалист не должен заниматься лечением или принимать серьезные решения.

Сколько стоят услуги

Цена зависит от объема работы: разовая консультация может обойтись в три тысячи рублей, а целый пакет сопровождения будет стоить 50 тысяч рублей и выше. Единая расценка отсутствует, всю стоимость стороны прописывают в договоре.

Иногда хватает одной встречи, а в некоторых случаях доула поддерживает семью неделями. Некоторые специалисты проводят разовые консультации бесплатно — такое возможно, если человек пребывает в растерянности. При длительном сопровождении цену обсуждают отдельно, но в периоды кризисов или катастроф бесплатную помощь дают международные сообщества.

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