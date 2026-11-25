Стилист Александр Рогов призвал перестать навязывать мужчинам стандарты красоты

Мужчины не обязаны соответствовать стандартам красоты и следить за собой. Каждый вправе самостоятельно решать, каким ему быть и насколько важно уделять внимание внешности. Об этом заявил стилист Александр Рогов на премии Voice Man Awards в беседе с 5-tv.ru.

По его мнению, общество не должно навязывать людям определенные представления о привлекательности. Если мужчина хочет заниматься спортом и иметь рельефное тело, это его выбор. Но и лишний вес не должен становиться поводом для осуждения.

«Я считаю, что мужчина никому ничего не должен. Мужчина должен себе и должен делать так, как он хочет. Хочет он за собой следить, ходить в спортзал и иметь красивое тело, пусть имеет. Если он хочет с пузом лежать на диване и есть чипсы — это тоже вполне его право, это его жизнь», — заявил Рогов.

Стилист также выступил против универсальных представлений о привлекательной фигуре. По его словам, предпочтения у людей разные: одним нравятся стройные женщины, другим — девушки с пышными формами. Поэтому нельзя требовать, чтобы все стремились к одному стандарту.

«Странно всех чесать под одну гребенку и думать, что сейчас резко все должны быть максимально худыми и максимально стройными», — отметил Рогов.

Отдельно он объяснил, почему в модельном бизнесе существуют определенные требования к параметрам фигуры. Дизайнеры создают одежду конкретных размеров, поэтому модели должны соответствовать этим условиям. Однако переносить подобные стандарты на всех остальных людей неправильно.

При этом стилист заметил, что российские мужчины, по его наблюдениям, не всегда достаточно заботятся о себе. Иногда человек может всего за год заметно измениться, если перестает следить за зубами, здоровьем и физической формой.

«Мужчина долго может находиться в нормальном состоянии, и потом за год, если вдруг он не уделял достаточно внимания себе, там, своим зубам, своему здоровью, своему телу, он может за год просто превратиться в человека, который выглядит на 20 лет старше. К сожалению, такое есть, я такое неоднократно видел», — поделился Рогов.

Начинать работу над собой стилист посоветовал с элементарной гигиены. По его словам, важны регулярный душ, чистка зубов дважды в день, посещение стоматолога раз в полгода, использование дезодоранта и ежедневная смена нижнего белья.

«Ну хотя бы пять пар трусов купите себе, стирайте их и каждый день меняйте. Нет, правда. Гигиена, я считаю, это просто прежде всего», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что дорогой гардероб и одежда последних модных коллекций не заменят опрятности. Человек может выглядеть привлекательно даже в самых простых вещах, если у него ухоженная кожа, аккуратная стрижка и руки.

И наоборот, дорогостоящий образ теряет привлекательность, если человек пренебрегает элементарной чистотой. Поэтому, по мнению стилиста, прежде чем обновлять гардероб, мужчинам стоит обратить внимание на повседневные привычки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.