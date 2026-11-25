Прохор Шаляпин признался, что некоторые друзья не приняли его успех

Певец Прохор Шаляпин признался, что после роста популярности стал осторожнее относиться к своему окружению. Певец не исключил, что некоторые знакомые не могут смириться с его успехом, поэтому он предпочитает держаться от них подальше. Об этом артист рассказал на премии Voice Man Awards в беседе с 5-tv.ru.

По словам Шаляпина, дело не в звездной болезни, а в инстинкте самосохранения. Если человек начинает тянуть его вниз или негативно реагирует на профессиональные достижения, певец не видит смысла продолжать близкое общение.

«У меня нет звездной болезни, но есть инстинкт самосохранения. Когда я понимаю, что меня тянут на дно или не хотят смириться с каким-то моим сиюсекундным успехом, я, конечно, отхожу от этих людей. Такие есть в окружении, к сожалению», — поделился артист.

При этом Шаляпин подчеркнул, что не собирается оправдываться перед окружающими за перемены в своей жизни. Он самостоятельно зарабатывает, повышает гонорары и не просит у коллег финансовой помощи.

Певец также отметил, что не все знакомые воспринимают его нынешний успех как результат работы. По его словам, некоторые считают, будто он ничего не делает, и ожидают, что артист начнет делиться с ними своими возможностями.

«Многие считают, что я сижу и ничего не делаю. Вот давай-ка, а давай мне тоже что-нибудь там. Я говорю: „А как я?“ Меня завертело-закрутило, и надолго ли это все, я не знаю», — рассказал Шаляпин.

Он добавил, что не считает себя исключением из общего правила: перемены в положении человека нередко отражаются на его отношениях с окружающими. По мнению артиста, после успеха часть прежнего круга общения может отдалиться, а с кем-то человек сам решит прекратить контакты.

«Любой из вас (станет знаменитым. — Прим. ред.). У тебя 90% твоего сегодняшнего окружения отколется. Кто-то не переживет успех, кто-то начнет палки в колеса, ты их сама выгонишь из жизни и так далее. Это природа человека, я не исключение», — объяснил певец.

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