В Омске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса, в котором находились 30 человек. В результате аварии погиб водитель легковушки, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

55.мвд.рф/Госавтоинспекции УМВД России по Омской области

Авария произошла 24 ноября около 22:10 по местному времени на улице Мельничной. По предварительным данным полиции, водитель иномарки 1986 года рождения без водительских прав попытался обогнать другую машину и выехал на встречную полосу.

Там легковушка столкнулась с автобусом НЕФАЗ. От удара ее отбросило на обогнанную машину, мужчина за рулем получил смертельные травмы и умер на месте.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась шести пассажирам автобуса. Среди пострадавших — три женщины 1967, 2004 и 2006 годов рождения, а также трое несовершеннолетних: две девочки и мальчик 2010 и 2011 годов рождения. Всех доставили в больницу. По делу проводится проверка, уточнили в ведомстве.

Ранее 23 октября в Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, перевозившего школьников с кулинарного квеста. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате пострадали 15 человек.

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