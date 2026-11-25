Хореограф Сергей Землянский рассказал о сложностях работы с Ириной Розановой

Работа с народной артисткой России Ириной Розановой над спектаклем «Васса Железнова» потребовала от постановочной команды постоянного поиска новых решений. Актриса могла менять представление о пластике и поведении своей героини, поэтому хореографу Сергею Землянскому приходилось заново подбирать движения и жесты. Об этом он рассказал в беседе 5-tv.ru.

По словам постановщика, особенно непросто было договориться о том, как именно должна двигаться Васса Железнова в той или иной сцене. Положение тела, жесты и даже взгляд актрисы могли меняться от одной репетиции к другой.

«С Ириной Юрьевной одновременно и интересно, и сложно было работать. Договориться о каком-то правильном жесте, правильной позе, правильном положении тела или каком-то психофизическом состоянии, потому что сегодня это так, завтра это могло поменяться, и нужно было срочно что-то придумывать, как-то иначе это решать, предлагать», — рассказал Землянский.

Хореограф предположил, что такой процесс мог становиться для самой Розановой дополнительным источником напряжения. Актрисе предстояло не просто освоить движения, а найти точное физическое выражение внутреннего состояния героини в каждой ситуации.

При этом для постановщика поиск нужной пластики оказался интересной творческой задачей. Важно было добиться того, чтобы движения, мимика и положение тела соответствовали характеру Вассы и ее поведению в отношениях с близкими.

Спектакль «Васса Железнова» по первой редакции пьесы Максима Горького представили в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Постановка стала режиссерским дебютом Надежды Михалковой, а для Ирины Розановой — возвращением на театральную сцену после более чем 20-летнего перерыва.

В центре сюжета — история семьи владельцев судоходной компании, в которой борьба за наследство, скрытые обиды и противоречия постепенно разрушают отношения между близкими людьми.

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