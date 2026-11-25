Успешные боевые операции невозможны без серьезной подготовки. Свой опыт тем, кто впервые идет на штурм, передают бывалые фронтовики. Они учат новичков рукопашному бою и тактике борьбы с тяжелыми дронами. За подготовкой, которая максимально приближена к реальным боевым действиям, наблюдал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Одна из главных задач в подготовке штурмовиков — передача новобранцам ценного боевого опыта, полученного бывалыми бойцами. Инструкторы 75-го отдельного мотострелкового полка группировки «Центр» — это те, кто лично побывал в аду, смог выжить и теперь рассказывает, как это сделать.

Эдуард Звягинцев, который сейчас учит бойцов тактике ближнего боя, в составе штурмовой группы не раз вступал в близкий контакт с противником. Медаль «За отвагу» получил за бой, в котором стрелялся сразу с тремя ВСУшниками на дистанции в несколько метров. Двоих уничтожил. Пуля, выпущенная третьим, попала Эдуарду под бронежилет и срикошетила от пластины, буквально разорвав спину.

«Третьего я… Он, видимо, был с пламегасителем, уже сумерки были, он бил непонятно откуда. Третьего, получается, упустил. Я сперва не понял, какой факт ранения. Шоковое состояние было. Сперва горячо почувствовал, что по спине что-то течет», — сказал военнослужащий 75-го отдельного мотострелкового полка группировки «Центр» Эдуард Звягинцев.

На этих кадрах Эдуард сразу после боя. Автомат пробит, боец пытается оценить тяжесть ранения.

Он не только выжил — 19 дней после ранения выполнял задачи: наблюдал за небом, помогал заводить штурмовиков. Прежде чем выдалась подходящая для эвакуации нелетная погода.

— Вы были в отрыве от наших основных сил, да?

— Очень. Даже если бы в тот момент мне командование сказало на откат, у меня не было бы шансов преодолеть эти «открытки».

Инструктор, который не был на передовой несколько месяцев, теряет квалификацию. Отстает от быстро меняющихся реалий. Евгений Орлов, который обучает квадроциклистов, рассказывает про новую тактику дроноводов противника:

«Новые „ждуны“ с микрофонами, они именно реагируют на звук. У них срабатывают датчики, и сама „фипка“ поднимается, и уже оператор начинает искать», — сказал военнослужащий 75-го отдельного мотострелкового полка группировки «Центр» Евгений Орлов.

Как только на передовой появляется новая угроза, в учебной программе тут же появляется новое упражнение.

Вот так бойцы отрабатывают стрельбу по воздушным целям. Потому что настоящих FPV-дронов, чтобы стрелять по ним из боевого оружия, на всех не напасешься. Выкручиваются так: к дрону подвязывают груз на веревку, воздушные шарики — это и есть мишень.

Инструктор, а в недавнем прошлом штурмовик Даниил Минаев, спасался от вражеских дронов ну очень нестандартно.

Чтобы избежать постоянных ударов с воздуха, он пошел в ту часть села, которая была занята противником. Находил во вражеском тылу дома, где ВСУшники чувствовали себя в относительной безопасности, и уничтожал их.

«И так под окошечком пролажу, смотрю, типочки сидят, четверо. Вот тогда стало страшно. И дверь, главное, открыта входная в дом. Я прям аккуратно меж разбитого стекла прохожу на цыпочках. Достаю гранату. Чека, скоба, заход, прорабатываю», — сказал военнослужащий 75-го отдельного мотострелкового полка группировки «Центр» Даниил Минаев.

Этот трюк он повторял несколько раз — так находил себе временные укрытия. За три месяца, что он был на боевом задании, Даниил Минаев уничтожил 18 боевиков противника, за что был представлен к ордену Мужества. Опыт, который он передает новобранцам, бесценен.

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