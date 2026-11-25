Нейросети выходят на поле боя. Генсек ООН назвал главной угрозой для мира автономное оружие. Оно само выбирает цели — без участия человека. Наши дипломаты предупредили: если доступ к этим технологиям получат радикалы, последствия могут быть непредсказуемыми. Причем наступить они могут быстрее, чем кажется.

Как искусственный интеллект меняет современные войны? И почему на Западе политики не спешат его остановить — в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Эти военные учения в Берлине провозгласили историческими: впервые немецкие солдаты демонстрируют то, что называют мастерством управления беспилотниками во время боя. Даже не скрывают, что именно Россия — потенциальный противник. Все это — на литовском полигоне Руднинкай, в 12 километрах от границы с Белоруссией.

Но до назначенных целей долетает лишь малая часть дронов. Уровень подготовки немецких солдат раскритиковало крупнейшее в стране издание Bild. Журналисты отметили, что после года обучения управлять БПЛА фактически некому. Исправить ситуацию пытались с помощью искусственного интеллекта, но вышло еще хуже.

«Когда группа небольших FPV-дронов должна была пролететь над зрителями, один из них отклонился от курса — и врезался сзади в зрительскую трибуну», — пишет Bild.

И едва не атаковал только назначенного и даже не вступившего в должность официально генерального инспектора Бундесвера. Он признается, что потерял сон из-за мыслей о российской угрозе.

«Есть вещи, которые не дают мне спать. Это ответственность, которая лежит на мне лично и на нас всех. Мы действительно работаем день и ночь, чтобы стать лучше и сильнее, чтобы наши технологии работали. И поэтому иногда лежишь без сна и часами размышляешь», — сказал генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фройдинг.

А еще — принимаешь сомнительные и весьма рискованные решения, например, отдать управление дронами на откуп искусственному интеллекту. Депутаты немецкого парламента требуют объяснить, как осуществляется контроль человека при выборе нейросетью целей для ударов.

— Если алгоритм предлагает слишком много целей за короткое время, оператор может физически не успевать оценивать правомерность каждого предполагаемого удара. В таких условиях участие человека в процессе еще не означает наличия полноценного контроля.

И примеров тому в мире только за этот год накопилось немало. Американский удар по школе для девочек в иранском Минабе — только самый яркий из них. Спустя девять месяцев ученые попытались проверить, какие выводы сделали нейросети и их разработчики из собственных ошибок. Оказалось — никаких. ИИ попросили выбрать военные цели — в качестве виртуального полигона были в том числе реальные кадры из зоны СВО.

«Некоторые модели определяли в качестве целей гражданских лиц, сдающихся в плен военнослужащих и машины скорой помощи. Даже когда они видели последствия своих действий, даже когда им говорили, что нельзя бить по гражданским, они продолжали выбирать цели неверно», — сказал соучредитель и генеральный директор Vals AI Райан Кришнан.

А вот как работает реальный боец, управляющий дроном. Интернет переполнен кадрами, на которых российские военные уводят БПЛА, распознав гражданских. Даже независимые, никак не симпатизирующие нашей стране, подтверждают: вооруженные силы России при всей интенсивности конфликта, по сути, действуют хирургически.

— По оценкам, соотношение числа погибших мирных жителей и военнослужащих за три с половиной года российско-украинского конфликта составляет примерно один к семнадцати. Это один из самых низких показателей среди современных войн и самый низкий среди конфликтов сопоставимого масштаба, интенсивности и продолжительности в новейшей истории.

Чаще всего гражданские объекты вместо военных в качестве мишеней предлагала нейросеть от компании Anthropic. Это как раз она наводила американские ракеты на школу для девочек в иранском Минабе.

The Washington Post опубликовала новое расследование, в котором утверждает: глава компании Дарио Амодеи вообще считает именно себя спасителем человечества. В своей компании установил псевдорелигиозный культ технологий! Хотя и пугает все человечество угрозами от ИИ, которые сегодня обсуждают в стенах Организации Объединенных Наций.

«Новые технологии сами по себе не порождают конфликтов, как и не гарантируют их предотвращение. Все зависит от целей и способов их применения. Они не должны подменять критическую оценку результатов человеком. Обязательно надо учитывать возможность ошибок, искажений и предвзятость», — сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

И именно предложенную Москвой резолюцию по вопросам управления ИИ приняли в Генассамблее ООН. За нее проголосовали 79 стран. Следующий этап — презентация документа на пленарном заседании в декабре.

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